Япония сообщила о последних согласованиях встречи с Трампом

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В понедельник, 13 января, на семи полигонах в Румынии стартовали учения НАТО Steadfast Dart 2025. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Основная задача маневров - укрепить восточный фланг альянса. В учениях примут участие порядка 10 тысяч военных из десяти стран НАТО, более 250 самолетов, 17 военно-морских средств и 1,5 тысячи единиц техники. Учения продлятся до 26 февраля.

Цель маневров - проверка «возможностей стран-членов альянса и процедуры развертывания, а также оперативной совместимости между государствами, предоставляющими войска и принимающими их».

По замыслу штаба НАТО в Европе, в ходе маневров военные покажут готовность к любым операциям на расстоянии в тысячи километров.

Глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре отмечал, что в НАТО в 2028–2029 годах ожидают «нападения» со стороны России.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия не планирует нападать на Запад. Он подчеркнул, что российская сторона не планирует развязывать «какие-то военные кампании».