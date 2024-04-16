Япония решила сохранить свою долю в проектах по разработке нефти и газа в России

В ведомстве подчеркнули, что страна будет постепенно отказываться от «зависимости от российской энергоносителей», в том числе от угля и нефти, и не откажется от политики санкций в отношении России. Япония также планирует продолжить работать со странами «большой семерки» и не возобновлять приостановленные после начала спецоперации госпроекты по сотрудничеству с российской стороной в экономической сфере.

«В этом контексте торговля между Японией и Россией в 2023 году сократилась на 44,3% по сравнению с предыдущим годом», - указали дипломаты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление японского дипломата Мицуко Сино о «ядерной угрозе». Она указала на замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и назвала высказывание постоянного представителя Японии в ООН дезинформацией.