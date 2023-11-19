Япония провела военные учения по защите отдаленных территорий

«Японские морские пехотинцы на десантных машинах в воскресенье штурмовали островной пляж на берегу Восточно-Китайского моря, симулируя атаку, чтобы вытеснить захватчиков с территории, которая, по мнению Токио, уязвима для нападения со стороны Китая», - отметили журналисты.

Генерал Есихидэ Есида заявил, что основная цель учений - показать, что в случае чрезвычайной ситуации страна может ответить. Как предположили авторы материала, масштабы и темпы военных учений в Японии в течение следующих лет увеличатся, в том числе при участии сил США.

Летом 2023 года Япония, США и Канада проводили военно-морские учения вблизи Курил. Страны задействовали свои боевые корабли, Япония - эсминец Hyuga. Целью мероприятий тогда назвали улучшение тактических возможностей островного государства и укрепление сотрудничества страны с двумя другими.