Япония призвала США извиниться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Он напомнил, что в прошлом году на саммите G7 в прошлом году выступал президент США Джо Байден.

«Байден должен был сказать что-то, что США применили ядерное оружие, которое недопустимо использовать, было ошибкой, и он должен был от всего сердца извиниться перед японским народом. Хотя бы одно слово об этом», - заявил депутат.

Судзуки заявил, что испытывает гнев по этому поводу, а премьер Японии Фумио Кисида ничего не сделал. Депутат отметил, что все идет, как хотят США.

Кисида во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы не сказал, что бомбу сбросили США.