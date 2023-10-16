Япония призвала Россию отменить запрет на ввоз рыбной продукции
Российская сторона должна отменить запрет на ввоз рыбных продуктов из Японии. Такое требование выдвинул японский директор департамента по вопросам разоружения и ядерного нераспространения МИД страны Кацуро Китагава, передал ТАСС.
Ограничение связано со сбросом в море воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима». Китагава назвал запрет несправедливым и прискорбным.
«Ужесточение импортных ограничений в отношении японской морской продукции без научных доказательств является несправедливым и идет вразрез с международным движением по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии», - заявил он.
В сентябре этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие прозрачности в действиях Японии по вопросу воды на АЭС. По ее словам, российская сторона рассчитывает, что Токио предоставит доступ для проведения мониторинга радиационной обстановки в районах, где проходил сброс воды.