Япония признала крабовую зависимость от России

«Доля импорта российских продуктов (краба - прим. ред.) увеличилась до 68,8%. <…>. Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. <…>. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», - написало издание.

Высокий спрос на российские морепродукты связан с санкциями США. Раньше самым крупным импортером крабов из России были Штаты, но из-за рестрикций российские производители предложили свой товар Азии. Российские крабы оказались очень выгодны японским покупателям, поэтому компании продолжат бизнес с Россией, несмотря на политические риски.

Тем временем японские власти заявили , что не перестанут вводить санкции против России. Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Великобритании в совместном заявлении подтвердили, что продолжат всесторонне поддерживать Украину.