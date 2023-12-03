03 декабря 2023, 05:13

Япония признала крабовую зависимость от России

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Япония зависит от импорта российского краба, других районов добычи немного. Такое признание сделало издание Nihon Keizai.

«Доля импорта российских продуктов (краба - прим. ред.) увеличилась до 68,8%. <…>. Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. <…>. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», - написало издание.

Высокий спрос на российские морепродукты связан с санкциями США. Раньше самым крупным импортером крабов из России были Штаты, но из-за рестрикций российские производители предложили свой товар Азии. Российские крабы оказались очень выгодны японским покупателям, поэтому компании продолжат бизнес с Россией, несмотря на политические риски.

Тем временем японские власти заявили , что не перестанут вводить санкции против России. Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Великобритании в совместном заявлении подтвердили, что продолжат всесторонне поддерживать Украину.

Япония Санкции Бизнес Продукты
03 декабря 2023, 05:23
Поляки стали воровать в магазинах еду из-за роста инфляции в стране
Freepik
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Поляки начали воровать в супермаркетах продукты из-за роста инфляции в стране. Об этом заявила специалист-полоновед Кристина Исмагилова в беседе с газетой «Известия».

Местная полиция заявила об увеличении количества краж в магазинах. Только в первой половине 2023 года в годовом исчислении «рост таких преступлений составил 40%». В прошлом году в польских магазинах зафиксировали 32,8 тысяч краж По данным журналистов Польши, такое положение дел связано с инфляцией, из-за которой граждане заметно обнищали.

«Это, без сомнения, два стимулирующих фактора. Люди стали чаще воровать, потому что они просто не могут сохранять потребление на уровне, к которому привыкли», - заявил эксперт по торговому рынку из группы компаний Offerista Роберт Бегай.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о сокращении украинского экспорта на 40%. По ее словам, это связано с блокадой польских перевозчиков.

Польша Деньги Инфляция
03 декабря 2023, 03:56
Серия взрывов прозвучала в Сумах на Украине
РИА «Новости»
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В городе Сумы на Украине прогремело несколько взрывов Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

«Сумы, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра», - написали журналисты.

Других сведений издание не привело. Городские власти пока не прокомментировали ЧП.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявили воздушную тревогу. Кроме этого, сирены гудят в Николаевской, Одесской, Черновицкой и Хмельницкой областях, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаевской области. Согласно информации украинских Telegram-каналов, работали системы ПВО.

Минувшей ночью взрывы звучали в Днепропетровске. Воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Взрывы Украина
03 декабря 2023, 03:39
Французские СМИ поменяли риторику о конфликте на Украине
Pixabay
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Французские СМИ полностью сменили риторику в отношении конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги!» - отметил политик.

Поводом для возмущения Филиппо послужил сюжет на французском телеканале LCI с заголовком «Что, если в конечном итоге Украина проиграет».

Западные страны должны прекратить идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, заявил Филиппо и призвал «проснуться». Политик потребовал начать диалог с Россией и перестать ориентироваться на заявления президента Украины Владимира Зеленского о торжестве справедливости.

Журналистика Россия Украина Франция
03 декабря 2023, 03:05
Один человек умер после нападения с ножом в Париже
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Один человек погиб после нападения незнакомца с ножом в центре Парижа, несколько человек ранены. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицейских.

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, погибшим оказался гражданин Германии. Пострадавшие тоже прибыли из других государств.

По данным агентства, злоумышленником мог оказаться местный житель 1997 года рождения. Его знают как радикального исламиста, страдающего от психических проблем.

Ранее в американском штате Мэн неизвестный начал стрельбу. В ходе происшествия погибли 22 человека, десятки получили травмы. Как сообщил телеканал Fox News, первые выстрелы услышали в местном баре и боулинге. Позже организация Gun Violence Archive, занимающаяся сбором информации, назвала ЧП самым масштабным по числу умерших среди всех случаев вооруженного нападения в стране за этот год.

Париж Преступления Франция

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