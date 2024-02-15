Япония опустилась на четвертое место в мире по величине экономики

Японское правительство опубликовало данные о номинальном ВВП страны без поправки на прошлогоднюю инфляцию. Его размер составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов). При этом немецкий ВВП ориентировочно составил 4,46 триллиона долларов.

До этого японские СМИ прогнозировали такой результат. Среди причин называли ослабление курса национальной валюты и постепенную утрату производительности и конкурентоспособности местной экономики из-за старения населения.

Немецкий ВВП же растет на фоне стремительного роста цен. Хотя ранее Организация экономического сотрудничества и развития прогнозировала рост ВВП ФРГ до 0,3% в этом году и до 1,1% в 2025 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика возобновила рост , несмотря на санкции, обогнав Германию и всю Европу.