15 февраля 2024, 05:33

Япония опустилась на четвертое место в мире по величине экономики

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Япония по итогам 2023 года опустилась до четвертой по величине экономики в мире, уступив третье место Германии по размеру номинального ВВП в пересчете на доллары. Об этом сообщило РИА «Новости».

Японское правительство опубликовало данные о номинальном ВВП страны без поправки на прошлогоднюю инфляцию. Его размер составил 591,48 триллиона иен (около 4,21 триллиона долларов). При этом немецкий ВВП ориентировочно составил 4,46 триллиона долларов.

До этого японские СМИ прогнозировали такой результат. Среди причин называли ослабление курса национальной валюты и постепенную утрату производительности и конкурентоспособности местной экономики из-за старения населения.

Немецкий ВВП же растет на фоне стремительного роста цен. Хотя ранее Организация экономического сотрудничества и развития прогнозировала рост ВВП ФРГ до 0,3% в этом году и до 1,1% в 2025 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика возобновила рост , несмотря на санкции, обогнав Германию и всю Европу.

Германия Доллары США Япония Россия Экономика ВВП
15 февраля 2024, 03:48
В результате стрельбы в Канзас-Сити пострадали 22 человека
РИА «Новости»
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Число пострадавших в результате стрельбы после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) в американском городе Канзас-Сити возросло до 22 человек. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

«Один погиб и 22 человека получили ранения в результате стрельбы», - заявила начальник полиции города Стейси Грейвз.

Восемь пострадавших находятся в критическом состоянии. Также Грейвз сообщила, что три человека были арестованы в связи со стрельбой.

По данным полиции, с места происшествия изъяли одно огнестрельное оружие.

Несколько дней назад туристка из США погибла на курорте Тулум в Мексике. Женщина стала очевидицей стычки между наркоторговцами и попала под перекрестный огонь.

В начале января жертвой стрельбы в школе штата Айова стал один из ее учеников. Еще пятеро человек получили ранения.

США Стрельба Футбол Полиция
15 февраля 2024, 03:15
«Чистота и порядок». Карлсон признался, что восхищен станцией метро в Москве
Unsplash
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Журналист Такер Карлсон недавно побывал в Москве и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Американец рассказал на своей странице в соцсети Х о станции московского метро «Киевская».

«Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас», - написал он.

Карлсон отметил, что станция метро, которую россияне используют каждый день для поездок на работу и домой, выглядит лучше, чем что бы то ни было в Соединенных Штатах.

По словам журналиста, в отличие от американского метрополитена, в московском он не увидел грязи, бомжей или наркоманов. Станция «Киевская» восхитила его чистотой и порядком.

После визита в Россию Карлсон признался, что Москва гораздо приятнее по сравнению с любым городом в США.

Видео беседы с Владимиром Путиным за сутки набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.

Такер Карлсон Москва Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
15 февраля 2024, 02:19
Опасное невежество. Интервью Путина напугало американцев
РИА «Новости»
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США настолько «опасно» плохо знакомы с Россией, как показало недавнее интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, что это подвергает Америку риску. Об этом написал в статье для журнала The American Conservative бывший советник заместителя министра финансов США Томас Дэнс.

«Смелое интервью Такера должно продемонстрировать американцам четкую реальность: мы, как нация, опасно незнакомы с Россией, и это невежество подвергает нашу собственную страну риску», - заявил он.

По его словам, США пора остановиться и задуматься, что американцы делают на Украине, как их участие служит национальным интересам страны, и какие реальные цели преследует. Помимо этого, американским политикам необходимо лучше понять российскую позицию, что потребует от них времени, усилий и самоотдачи.

Дэнс надеется, что президентские выборы в этом году позволят изменить существующее положение и новое руководство страны сможет найти диалог с Россией, которая «спустя 1100 лет никуда не денется».

Ранее Путин высказался о возможном аресте Карлсона, отметив, что журналист знал, на что шел, и сам сделал свой выбор.

США Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
15 февраля 2024, 01:44
«Я бизнесмен, а не герой бондианы». Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии
РИА «Новости»
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Сын губернатора Красноярского края Артем Усс рассказал, что побег из-под домашнего ареста в Италии не был спланированной операцией и произошел внезапно для него самого. Об этом бизнесмен сообщил изданию РБК.

По словам Усса, он готовился защищать свои права в итальянском суде. Обвинения против себя он назвал политизированными и заверил, что его адвокаты оптимистично смотрели на это дело. Усс опроверг слухи, что он или его родственники оплачивали некие «услуги» по побегу» из-под домашнего ареста.

«В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России», - признался бизнесмен.

В декабре прошлого года итальянские карабинеры опубликовали видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста. Судя по кадрам, в квартиру бизнесмена зашел один из организаторов побега. Вышел мужчина в сопровождении арестованного, после чего они уехали на кортеже из четырех машин.

Артема Усса задержали в конце октября 2022 года в аэропорту Италии. Ордер на его арест выдали власти США по обвинению в незаконном экспорте военных технологий в Россию. В декабре 2022 года бизнесмена перевели из тюрьмы под домашний арест. 21 марта суд принял решение об экстрадиции Усса в США. На следующий день он скрылся из-под ареста и вернулся в Россию.

США Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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