Япония объявила санкции против «Калашников» и «Уралвагонзавод»

Кабмин Японии ввел ограничения из-за ситуации вокруг Украины.

В санкционный список включили уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ирину Агееву, ее коллегу из Ростовской области Ирину Черкасову и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Султаева. В число неугодных лиц попал и командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.

Помимо «Калашникова» и «Уралвагонзавода» под ограничения попали конструкторское бюро «Новатор», ФГУП «Атомфлот», «Алмаз-Антей» и еще ряд предприятий. Полный список размещен на сайте японского правительства.

Ранее власти Новой Зеландии ввели антироссийские санкции против 45 физлиц и 16 компаний, а также ограничения на стоимость нефти российского происхождения.