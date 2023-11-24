Япония обнаружила на орбите «некий объект» КНДР

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«Мы подтвердили, что некий объект движется по орбите Земли», - сказал он.

Министр отказался оценивать успех последнего запуска КНДР. Однако он не стал отрицать, что этот объект мог стать северокорейским спутником-шпионом.

Минобороны КНДР предупреждало Береговую охрану Японии о готовящемся ракетном пуске. Военные планировали вывести на орбиту разведывательный спутник. Две предыдущие попытки в мае и августе провалились.

Южная Корея увидела в очередном запуске Северной ракетную и ядерную угрозу. Она аннулировала некоторые положения межкорейского военного соглашения 2018 года. К военной базе в Пусане причалил для сдерживания американский атомный авианосец USS Carl Vinson.