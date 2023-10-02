Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы вблизи Курил — СМИ
Рыбаки из Японии не смогли начать ловлю северного одноперого терпуга вблизи острова Кунашир из-за отсутствия договоренностей с Россией. Об этом сообщил телеканал NHK.
Восемь рыболовецких судов осуществляют промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи с так называемой «серединной линией».
«Часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней», - говорится в сообщении.
Уточняется, что вылов терпуга обычно начинается в середине сентября в районе Кунашира. Примерно через месяц стартует ловля осьминога вблизи островов Хабомаи, однако и этот вид промысла остается под вопросом из-за отсутствия договоренностей между Россией и Японией.
«Безопасное рыболовство» в районе островов основано на соглашении между правительствами Японии и России, а период и объем вылова рыбы определяются путем переговоров каждый год, сообщил RT.
МИД РФ ранее предупредил японскую сторону о серьезных последствиях за любые протесты по Курильским островам.