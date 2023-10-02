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Восемь рыболовецких судов осуществляют промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи с так называемой «серединной линией».

«Часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней», - говорится в сообщении.

Уточняется, что вылов терпуга обычно начинается в середине сентября в районе Кунашира. Примерно через месяц стартует ловля осьминога вблизи островов Хабомаи, однако и этот вид промысла остается под вопросом из-за отсутствия договоренностей между Россией и Японией.

«Безопасное рыболовство» в районе островов основано на соглашении между правительствами Японии и России, а период и объем вылова рыбы определяются путем переговоров каждый год, сообщил RT.

МИД РФ ранее предупредил японскую сторону о серьезных последствиях за любые протесты по Курильским островам.