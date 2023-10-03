Читайте нас в:

Во время визита в Россию Судзуки встретился с замминистра иностранных дел Андреем Руденко и обсудил с ним развитие отношений двух стран. Российский дипломат указал на вклад японского политика в развитие сотрудничества между государствами и обратил внимание на разрушающее действие санкционной политики Японии.

Судзуки уведомил палату о предстоящей поездке, но не стал предупреждать свою партию. В связи с этим генсек правительства Хирокадзу Мацуно и министр иностранных дел Еко Камикава напомнили японскому политику об особом статусе России для страны - территорию РФ в Японии относят к третьему уровню опасности, согласно чему рекомендуется отказаться от визитов.

Ранее министр иностранных дел Японии Еко Камикава сообщила о продолжении санкционной политики против России. По ее словам, страна будет действовать в рамках своих национальных интересов.