Япония и Великобритания продолжат вводить санкции против России

Судя по принятому по итогам очных переговоров в Токио документу, стороны договорились активизировать сотрудничество с международными партнерами, направленное на борьбу с обхождением введенных в отношении РФ санкций.

«[Япония и Великобритания] будут сохранять, полностью реализовывать и расширять уже введенные экономические меры против России», - отметили в заявлении.

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Великобритании подтвердили, что продолжат всесторонне поддерживать Украины. При этом они вновь призвали Иран и Китай отказаться от поддержки, которую они оказывают России.

Политолог Александр Дудчак сообщил «360», что Япония пытается соблюдать свои интересы, но в целом действует в русле антироссийских санкций , подчиняясь давлению США.