Япония и Великобритания продолжат вводить санкции против России
Власти Японии и Великобритании будут расширять экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран указали в совместном заявлении, сообщил ТАСС.
Судя по принятому по итогам очных переговоров в Токио документу, стороны договорились активизировать сотрудничество с международными партнерами, направленное на борьбу с обхождением введенных в отношении РФ санкций.
«[Япония и Великобритания] будут сохранять, полностью реализовывать и расширять уже введенные экономические меры против России», - отметили в заявлении.
Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Великобритании подтвердили, что продолжат всесторонне поддерживать Украины. При этом они вновь призвали Иран и Китай отказаться от поддержки, которую они оказывают России.
Политолог Александр Дудчак сообщил «360», что Япония пытается соблюдать свои интересы, но в целом действует в русле антироссийских санкций , подчиняясь давлению США.