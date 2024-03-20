Японии пригрозили «адекватным ответом» на новые антироссийские санкции
Антироссийские санкции навредят самой Японии. Россия ответит на введение новых ограничений, заявил РИА «Новости» исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий.
Расширение черного списка физлиц и новые экспортные ограничения, по мнению дипломата, утвердили наспех. Он заявил, что японское правительство торопилось выпустить в начале марта документ по итогам онлайн-саммита G7. Сергей Жесткий заявил, что объявленные санкции нецелесообразны и ударят по самой Японии, например, лишат ее российских алмазов.
«В любом случае подобные нелегитимные действия, как это неоднократно бывало ранее, не останутся без адекватного ответа», - сказал он.
Правительство Японии объявило о введении санкций против 12 физических лиц и 36 компаний. В черный список попали омбудсмены Чечни, Калужской и Ростовской областей, конструкторское бюро «Новатор», концерн «Калашников» и предприятие «Атомфлот».