Азиатское государство уже понесло убытки после того, как производство машин приостановили или свернули из-за ограничений в отношении России. В результате Япония потеряла один из рынков сбыта легковых автомобилей.

Страна небогата ресурсами, и их разработка является одной из главных проблем. Этот вопрос необходимо контролировать, подчеркнул Тамаи.

«Япония находится в сложном положении», - написал он.

Если из-за санкций страна прекратит участие в разработке месторождений природного газа на Сахалине и Ямале, это серьезно повлияет на Японию, предупредил профессор.

В МИД России ранее напомнили, что японское руководство разжигает русофобские настроения в обществе и наращивает военную активность с США и странами Североатлантического альянса. Дипломаты заявили, что РФ жестко ответит на враждебные выпады Японии.