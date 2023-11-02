02 ноября 2023, 14:03

Японии предрекли потерю важных ресурсов из-за антироссийских санкций

unsplash.com
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Япония рискует лишиться важных ресурсов из-за введения антироссийских санкций. Таким мнением поделился профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai.

Азиатское государство уже понесло убытки после того, как производство машин приостановили или свернули из-за ограничений в отношении России. В результате Япония потеряла один из рынков сбыта легковых автомобилей.

Страна небогата ресурсами, и их разработка является одной из главных проблем. Этот вопрос необходимо контролировать, подчеркнул Тамаи.

«Япония находится в сложном положении», - написал он.

Если из-за санкций страна прекратит участие в разработке месторождений природного газа на Сахалине и Ямале, это серьезно повлияет на Японию, предупредил профессор.

В МИД России ранее напомнили, что японское руководство разжигает русофобские настроения в обществе и наращивает военную активность с США и странами Североатлантического альянса. Дипломаты заявили, что РФ жестко ответит на враждебные выпады Японии.

Япония Санкции Россия
02 ноября 2023, 15:13
ЦАХАЛ ударил по отряду боевиков в Ливане при попытке запуска ракет
Pxhere
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Армия обороны Израиля ударила по отряду боевиков при попытке запуска противотанковых ракет из Ливана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, некий «отряд террористов» пытался запустить противотанковые ракеты из Ливана по району населенного пункта Ливне на севере еврейского государства.

«Солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по отряду, попадание было зафиксировано. Кроме того, солдаты нанесли удар по двум пусковым установкам для противотанковых ракет в Ливане», - указали в армейской пресс-службе.

Также боевики выпустили противотанковые ракеты по посту ЦАХАЛ в районе Манары на севере Израиля. Информации о пострадавших в результате атаки нет.

Израильские военные накануне ударили противотанковыми ракетами по террористической ячейке в Ливане. ЦАХАЛ получили данные о том, что ливанские боевики готовятся атаковать район города Зарит.

По данным израильского бригадного генерала Ицика Коэна , войска уже действуют в глубине Газы. ЦАХАЛ подошел в главны воротам анклава.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 15:08
Украина назвала Nestle «спонсором войны»
РИА «Новости»
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Швейцарскую корпорацию Nestle внесли в перечень «спонсоров войны» за продолжение работы в России, несмотря на проведение спецоперации. Такое решение приняло Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции, сообщил ТАСС.

Компанию обвинили в работе на две стороны конфликта одновременно и поддержании российской экономики за счет создания семи тысяч рабочих мест. НАПК заявил, что несмотря на публичное осуждение спецоперации, она продолжила работать в стране, поставлять сырье, технологическое оборудование и получать 2% прибыли.

Nestle внесли в список международных «спонсоров войны». В него уже попали производитель продуктов и бытовой химии Unilever, владелец торговых площадок в интернете Alibaba Group Holding Limited , алкогольная компания Bacardi Limited, производители табака Philip Morris International и Japan Tobacco International.

Президент Украины Владимир Зеленский просил корпорацию полностью уйти из России, но она отказалась. Главный исполнительный директор Nеstlе Марк Шнайдер заявил, что продолжит поставлять продукты питания.

Бизнес Украина
02 ноября 2023, 15:05
Правозащитники указали на достоверность данных о снарядах с белым фосфором в Газе
Unsplash
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Международная правозащитная организация Amnesty International изучила материалы об использовании ЦАХАЛ боеприпасов с белым фосфором. Правозащитники подтвердили, что Израиль задействовал в боевых действиях запрещенные снаряды. Об этом Sky News заявила старший кризисный советник организации Донателла Ровера.

Она отметила, что ЦАХАЛ действительно атаковал территории сектора Газа и Ливана снарядами с фосфором, эти удары попали на видеозаписи. Правозащитники также связались с врачами, которые помогали пациентам, поступившим в больницы после обстрелов ливанских границ.

«Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в [секторе] Газа, и в Ливане», - подчеркнула Ровера.

Ранее Минздрав Палестины заявил об обстреле фосфорными снарядами детской больницы «Ад-Дурра» на востоке сектора Газа. По данным ведомства, удары нанес ЦАХАЛ.

МИД Палестины осудил действия Израиля и обвинил военных в применении запрещенных международными конвенциями кассетных и фосфорных боеприпасов. Оборонное ведомство сравнило удары ЦАХАЛ по палестинскому анклаву с геноцидом.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 14:21
Израильский боец ММА написал на снаряде имя Нурмагомедова
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Известный израильский боец смешанных единоборств Хаим Гозали написал на снаряде для ЦАХАЛ имена четырех других бойцов ММА, поддерживающих Палестину, в том числе Хабиба Нурмагомедова. Он выложил фото исписанного снаряда в соцсетях.
«Бойцы UFC, которые поддерживают террористов, это для вас от Израиля с любовью», - подписал Гозали.

Хаим Гозали выступае*т под псевдонимом Израильский Бэтмен, на его счету 15 побед и всего шесть поражений. Раньше служил в пограничной полиции израильской армии.

Гозали уже обвинял российских бойцов ММА в подстрекательстве дагестанцев к беспорядкам в аэропорту в Махачкале и вызвал их на бой. При этом экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников штурма аэропорта.



Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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