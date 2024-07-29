29 июля 2024, 09:33

Японцев предостерегли от поездок в Россию

РИА «Новости»
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Японский депутат Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, несмотря на это, японцам по-прежнему рекомендовали не ездить в эту страну из-за «высокого уровня опасности», заявил на пресс-конференции генсек кабмина Есимаса Хаяси. Его процитировало РИА «Новости».

«В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», - сказал он.

Генсек отказался от имени правительства комментировать цель и дату визита Судзуки в Москву. Он заверил, что Япония продолжит применять антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

Судзуки проведет в России с 28 по 31 июля. Он встретится с представителями МИД и Росрыболовства.

Ранее Россия временно запретила Японии вести промысел морской капусты в районе острова Сигнальный на Курилах. Ограничение объяснили ремонтно-профилактическими работами на маяке.

Япония Депутаты Международные отношения Санкции Россия
29 июля 2024, 09:20
Мадуро обвинил хакеров в атаке на систему избиркома в Венесуэле
Global Look Press
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Венесуэла подверглась серьезной хакерской атаке на систему избирательной комиссии. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро во время выступления перед сторонниками. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы сегодня поздно вечером подверглись массивной хакерской атаке, мы знаем, из какой страны она происходила, я не буду говорить», - указал он.

Атаке подверглась система национального избирательного совета. По его словам, оппозиция не хотела, чтобы результаты голосования объявили в понедельник, 29 июля.

Мадуро подчеркнул, что генеральная прокуратура проведет расследование по факту случившегося, а также поздравил технических специалистов с успешной борьбой с хакерской атакой.

По предварительным данным, Николас Мадуро победил на президентских выборах. По итогам обработки 80% протоколов он набрал 51,2% голосов.

Лидер Аргентины Хавьер Милей заявил, что не признает победу Мадуро. Он назвал результат выборов мошенничеством и от имени всей страны выразил надежду, что «вооруженные силы защитят демократию и волю народа».

Аргентина Венесуэла Николас Мадуро Хакеры Выборы
29 июля 2024, 08:38
Депутат из Японии отправился в Россию из-за промысла морской капусты
Pxhere
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Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки направился в Россию, чтобы обсудить с представителями МИД и Росрыболовства промысел морской капусты у острова Сигнальный. Об этом сообщили ТАСС в офисе парламентария.

«Он намерен попросить о возобновлении посещения могил, а также о возобновлении промысла морской капусты у острова Кайгара (Сигнальный)», - пояснили собеседники агентства.

Известно о планах Судзуки встретиться с представителями МИД и Росрыболовства. Однако насчет других запланированных встреч вопросы еще не решили, уточнили в офисе депутата.

Визит японского парламентария продлится до 31 июля.

Ранее заместитель главы МИД Андрей Руденко призвал власти Японии пересмотреть враждебный курс по отношению к России. Он обратил внимание, что страны могут вести конструктивный политический диалог и вернуть взаимодействие на прежний уровень.

Япония Депутаты Россия
29 июля 2024, 08:12
Милей отказался признавать победу Мадуро на президентских выборах в Венесуэле
РИА «Новости»
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Лидер Аргентины Хавьер Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

«Информация свидетельствует о победе оппозиции… Аргентина не признает мошенничества и надеется, что вооруженные силы защитят демократию и волю народа», - подчеркнул политик.

По данным El Nacional , согласно предварительным результатам, Николас Мадуро одерживает победу на президентских выборах. По словам главы Национального избирательного совета (CNE) Элвиса Аморосо, он набрал 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Также о победе Мадуро сообщал его штаб. При этом глава штаба Хорхе Родригес призвал дождаться официальных результатов CNE.

В правительстве Венесуэлы ранее заявили о вмешательстве ряда государств в выборы в стране.

Аргентина Венесуэла Николас Мадуро Выборы
29 июля 2024, 07:56
Маск набросился на Харрис из-за ее заявления о детях
РИА «Новости»
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Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает полное вымирание всего человечества. Об этом в социальной сети X написал американский предприниматель Илон Маск.

Бизнесмен обратил внимание на высказывание Харрис в сентябре 2023 года в ходе мероприятия в штате Пенсильвания. Тогда вице-президент отметила, что молодые жители США беспокоятся об изменении климата и сомневаются в возможности создания семьи и рождения детей.

«Естественным продолжением такой философии стал бы фактический холокост всего человечества», - написал Маск.

Выборы президента в США запланированы на 5 ноября. Действующий президент Джо Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на пост.

Ранее стало известно, что предвыборной штаб Харрис собрал 200 миллионов долларов на ее президентскую кампанию. При этом 66% пожертвований сделали те, кто совершал это впервые.

США Илон Маск Камала Харрис

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