Японцев предостерегли от поездок в Россию

«В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», - сказал он.

Генсек отказался от имени правительства комментировать цель и дату визита Судзуки в Москву. Он заверил, что Япония продолжит применять антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

Судзуки проведет в России с 28 по 31 июля. Он встретится с представителями МИД и Росрыболовства.

Ранее Россия временно запретила Японии вести промысел морской капусты в районе острова Сигнальный на Курилах. Ограничение объяснили ремонтно-профилактическими работами на маяке.