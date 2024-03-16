Якобы заглушенный бизнес-джет Шэппса оставили без защиты. Виновным назвали Джонсона
Самолет главы Минобороны Гранта Шэппса не оснастили средствами противодействия глушилкам, сообщил телеканал ITV. По его информации, от системы противодействия средствам РЭБ для воздушного судна отказались из-за решения сократить военные расходы
Ответственность за это журналисты телеканал ITV возложили на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
В минувший четверг, 14 марта, The Times распространила данные о том, что бизнес-джет главы Минобороны Соединенного Королевства во время перелета из Польши был лишен спутниковой связи из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.
По данным газеты, сигнал GPS не работал в течение 30 минут. Это произошло в тот момент, когда Dassault 900LX ВВС Британии пролетал рядом с Калининградской областью над Балтийским морем.
Авторы материала обратили внимание, что такие проблемы постоянно наблюдаются с самолетами британских ВВС, которые базируются на Кипре.