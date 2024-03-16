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Ответственность за это журналисты телеканал ITV возложили на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В минувший четверг, 14 марта, The Times распространила данные о том, что бизнес-джет главы Минобороны Соединенного Королевства во время перелета из Польши был лишен спутниковой связи из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

По данным газеты, сигнал GPS не работал в течение 30 минут. Это произошло в тот момент, когда Dassault 900LX ВВС Британии пролетал рядом с Калининградской областью над Балтийским морем.

Авторы материала обратили внимание, что такие проблемы постоянно наблюдаются с самолетами британских ВВС, которые базируются на Кипре.