27 июня 2024, 14:35

Ядерные учения России восприняли на Западе как сигнал

Пресс-служба Минобороны
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Учения Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области стали сигналом России в адрес Запада. Используемые в маневрах комплексы «Ярс» способны долететь до другого континента, сообщила британская газета Daily Mail.

«Ракеты, которые летят в космосе и возвращаются в атмосферу <…> имеют дальность действия до 7500 миль, что позволяет нанести удар по Европе и США», - заявил автор статьи.

Показанные Минобороны России межконтинентальные баллистические ракеты назвали в Великобритании ужасающими, а кадры с учений в Иркутской области тревожными. Журналист обратил внимание на то, что маневры организовали на фоне глубоких разногласий со странами НАТО и максимального ухудшения отношений Востока с Западом.

В статье процитировали замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова , который предостерег США и их союзников от недооценивания решимости России. Он заявил, что пренебрежение крупной ядерной державой может привести к трагическим последствиям.

США решили разместить свои ядерные боеголовки в Великобритании и обновить уже развернутые системы в пяти странах Европы. К такому выводу пришли специалисты Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

Ядерное оружие Военные учения Россия
27 июня 2024, 14:31
Лукашенко сменил министра иностранных дел Белоруссии
РИА «Новости»
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Министром иностранных дел Белоруссии стал первый замглавы администрации президента Максим Рыженков. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Министром иностранных дел назначен Максим Рыженков», - указали авторы публикации.

Предшественником Рыженкова был Сергей Алейник. Он находился на посту министра иностранных дел Белоруссии с декабря 2022 года.

Накануне кадровые перестановки произошли в НАТО. Североатлантический альянс возглавит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру уже утвердили, за него свои голоса отдали послы 32 государств блока. Пост генерального секретаря НАТО Рютте будет занимать следующие пять лет.

По мнению журналистов Reuters , экс-премьера Нидерландов выбрали, потому что над отношениями НАТО и Соединенными Штатами «нависла угроза».

Белоруссия
27 июня 2024, 14:10
Первую иллюстрацию к книге о Гарри Поттере продали за 1,9 млн долларов
Global Look Press
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Оригинальная акварельная иллюстрация для обложки первого издания книги писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» стала самым дорогим проданным на аукционе предметом, связанным с франшизой о юном волшебнике. Финальная стоимость составила 1,9 миллиона долларов, сообщило Би-би-си.

На картинке художник Томас Тейлор изобразил Гарри Поттера, стоящего на платформе перед Хогвартс-экспрессом. На момент создания иллюстрации в 1997 году ему было 23 года. На реализацию идеи у него ушло два дня.

Издание уточнило, что изначальная ставка была в три раза ниже итоговой. Торги проводил аукционный дом Sotheby’s. Они продлились 10 минут. Личность покупателя не раскрывается.

Впервые обложку книги продали на аукционе в 2001 году. Тогда ее цена составила 108 тысяч долларов по текущему курсу.

Ранее стала известна дата выхода сериала о «Гарри Поттере». Его создатели хотят наполнить картину деталями книжной версии.

Книги Аукционы Художники Гарри Поттер Джоан Роулинг
27 июня 2024, 13:49
Дипломаты призвали россиян не посещать Ливан из-за Израиля
Unsplash
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Ливан может вступить в конфликт с Израилем, поэтому россиянам следует воздержаться от поездок туда. Российский посол Александр Рудаков заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы все-таки рекомендуем для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по своим небольшим делам, воздержаться от этого всего, пока ситуация на юге Ливана не успокоится», - процитировало посла РИА «Новости».

Дипмиссия России, по словам посла, подготовилась к ухудшению ситуации и разрастанию конфликта на всю территорию Ливана. Он допустил столкновение с Израилем, хотя пока причин для паники нет. Рудаков заявил, что посольство продолжило работать в штатном режиме.

На юге Ливана находятся объекты движения «Хезболла» , которое время от времени атаковало Израиль и получало ответные удары. В интернете появились кадры, на которых израильские военные обстреливали боевиков средневековыми катапультами.

Израиль Туризм Визы Ближний Восток
27 июня 2024, 13:30
Путин наградил президента Конго орденом Почета
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин вручил своему коллеге из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо орден Почета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер наградил конголезского президента за существенный вклад в развитие и укрепление отношений двух стран. Пресс-служба опубликовала видеозапись церемонии. Путин напомнил, что государства установили дипломатические отношения 60 лет назад.

«Вы многое сделали, чтобы они развивались именно в таком позитивном ключе», - обратился глава государства к Сассу-Нгессо.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Республику Конго дружественной и перспективной страной. По его словам, президент Сассу-Нгессо часто бывает в России, и недавно он посетил саммит в Санкт-Петербурге.

Кремль Африка Дипломатия Владимир Путин

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