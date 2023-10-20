Ядерные испытания США стали сигналом для России

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По словам ученого, пока нет уверенности, что такие возможности в России вообще планировались.

«А если и планируются (испытания - прим. ред.), то будут осуществляться без соответствующей информационной кампании по подчеркиванию их значения в интересах укрепления ядерного сдерживания», - пояснил Стефанович.

По мнению исследователя, эксперимент с оружием в Неваде планировали задолго до того, как в Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Однако Штаты протестировали оружие на полигоне уже через несколько часов после отзыва документа.

РФ продолжит соблюдать нормы ДВЗЯИ, несмотря на дератификацию. Страна вышла из соглашения в ответ на действия США.