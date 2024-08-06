Ядерной угрозой России запугали японцев на памятном мероприятии в Хиросиме

Выступая в Мемориальном парке мира в Хиросиме, политик призвал работать над деэскалацией и предотвращением новой атомной бомбардировки. Кисида сказал, что важно придерживаться парламентской резолюции о трех неядерных принципах - отказываться от владения, производства и ввоза ядерного оружия.

«Ситуация вокруг ядерного разоружения становится все более серьезной из-за углубляющихся разногласий в международном сообществе по поводу ядерного разоружения и ядерной угрозы со стороны России», - сказал он.

Японский премьер в своей речи не упомянул, что именно США устроили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Он лишь заявил о многотысячных жертвах и масштабных разрушениях.