«Я всех разочаровал». Кандидат от партии оппозиции на Тайване признал поражение на выборах

«Я всех разочаровал, я здесь, чтобы выразить свои глубокие сожаления. Простите меня», - произнес Хоу Юи во время выступления перед избирателями.

Явка на голосовании почти достигла 70%. Избирательные участки были открыты с 03:00 до 11:00 по московскому времени. Электронное, досрочное и заочное голосование не предусматривались. Подсчет голосов после закрытия участков продолжается. Однако уже около 12:00 было известно, что лидирует кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

По данным на 14:57, он набрал уже 40,42% голосов, в то время как Хоу Юи - 33,33%.

Ранее профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй предрекал Лаю Циндэ победу на выборах.