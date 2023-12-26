«Я все еще здесь». Осужденный в России Уилан вновь пожаловался на бездействие США

«Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. <…> Я все еще здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», - обратился 53-летний Уилан к американскому лидеру через журналистов CBS.

Осужденный признался, что чувствует себя одиноким. Он добавил, что Байден «дважды решил оставить» его в тюрьме.

Пола Уилана задержали в 2018 году и обвинили в шпионаже в России в пользу американских спецслужб. По версии следствия, американец собирал в РФ секретные данные и пытался вербовать представителей Минобороны и ФСБ. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Уилан не признал вину.

В последнее время он уже жаловался журналистам на то, что его «бросили и предали» и все переговоры по его освобождению «идут по кругу».