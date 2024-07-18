«Я устал». Байден обвинил Маска в попытке купить выборы

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», - написал Байден.

В подтверждение своих слов глава Белого дома прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, сопроводив ее фотографией кандидата в президенты США Дональда Трампа и предпринимателя и призывом «победить» бывшего главу государства.

До этого Маск часто высмеивал Байдена. Кроме того, основатель SpaceX и Tesla давал понять, что намерен голосовать за республиканцев на президентских выборах.

До этого американские СМИ сообщили, ссылаясь на источники, что Маск планирует ежемесячно выделять 45 миллионов долларов в поддержку предвыборной кампании Трампа. Бизнесмен позже назвал эту информацию фейковой, но одно крупное пожертвование на эти цели он точно сделал.

Ранее Маск признался, что за последние восемь месяцев его пытались убить двое неизвестных в Техасе, их арестовали с оружием.