10 декабря 2024, 17:23

«Я сюда ввез ядерные боеголовки». Лукашенко рассказал о белорусском ЯО

РИА «Новости»
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Белоруссия получила от России несколько десятков ядерных боеголовок. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его процитировало БелТа.

Так белорусский лидер прокомментировал сообщения о том, что информация о ввезенном в страну ЯО якобы является уткой.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: „А, это шутка, никто ничего не ввез“. Ввезли», - рассказал Лукашенко.

Он добавил, что оппоненты прозевали ввоз ядерного оружия в республику. Также глава государства пообещал мгновенно ответить недоброжелателям на любое пересечение границ страны.

Ранее Лукашенко сообщил планах России бесплатно поставить республике ракеты для комплекса «Орешник» во второй половине 2025 года.

По его словам, пусковую установку белорусская сторона сделает сама. Он подчеркнул, что новые российские снаряды нельзя сбить или перехватить.

Ядерное оружие Белоруссия Александр Лукашенко
10 декабря 2024, 17:25
Израиль ударил ракетами по военным кораблям Сирии
Global Look Press
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Армия Израиля ударила по военно-морским объектам Сирии. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник The Wall Street Journal.

«Израильские ракетные корабли ночью уничтожили военные суда, принадлежащие правительственным силам, которые имели ракеты класса „море - море“», - написали авторы материала.

ЦАХАЛ атаковал сирийские объекты в районе порта Латакия и залива Минет-эль-Бейда. Цель ударов - не допустить попадания оружия в руки повстанцев.

Утром 10 декабря СМИ сообщили захвате израильскими военными населенного пункта Хинех, расположенного в 50 километрах от столицы САР. ЦАХАЛ дошел до юга провинции Дамаск.

Израиль Ракеты Сирия Военные
10 декабря 2024, 16:59
Белоруссия запретила продажу барнаульской гречки
РИА «Новости»
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Белорусский государственный комитет по стандартизации запретил ввозить и продавать гречневую быстроразваривающуюся крупу, произведенную российской компанией «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Об этом сообщил сайт «Продукция и услуги Республики Беларусь».

По данным Госстандарта Белоруссии, содержание упаковки не соответствовало указанной на ней информации.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», - отметили в ведомстве.

Проверка продукта показала, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут, хотя норма составляет до 29 минут. Из-за недостоверной информации на упаковке гречку от «Вега-инжиниринг» отнесли к категории опасных продуктов.

Ранее и. о. премьера Абхазии Валерий Бганба объявил, что Россия ввела запрет на поставки мандаринов из республики. Россельхознадзор опроверг эти данные.

Еда Белоруссия Продукты
10 декабря 2024, 14:52
Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для «Орешника»
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Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для комплекса «Орешник». Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, его процитировало БелТА.

«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами - пусковую. Ну, а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем», - сказал он.

Глава государства отметил, что в комплексе вся пусковая установка белорусская. По его словам, «Орешник» невозможно сбить или перехватить.

Как ранее заявил заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк, Минобороны страны решило разместить ракетный комплекс в республике в ответ на установку Германией и США ракет средней дальности в Европе.

Лукашенко попросил Путина о размещении «Орешника» в Белоруссии на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Российский лидер согласился.

Германия США Ракеты Белоруссия Александр Лукашенко Европа Россия Минск Баллистическая ракета «Орешник»
10 декабря 2024, 14:31
Риск распада очень велик. Предотвратить наихудший сценарий в Сирии возможно?
Global Look Press
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Распад Сирии на сепаратистские анклавы или зоны оккупации может привести к дальнейшим конфликтам на Ближнем Востоке, поэтому следует предотвратить такой сценарий развития событий. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказал независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Риск распада Сирии как целостного государства очень велик», - отметил он.

Политолог напомнил, что в стране набирают обороты сепаратистские движения. В качестве примера он привел туркоманов, алавитов и курдов, которые могут провозгласить собственные государства.

«Курды сирийские, которых там 2,5 миллиона, тоже вправе попытаться Курдистан какой-нибудь там создать, и это будет нож острый для соседней Турции», - подчеркнул Станкевич.

Он также не исключил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться соседние государства.

«Вероятны еще и попытки соседних с Сирией держав, может быть, какие-то территории к себе присоединять. Израиль уже объявил о своих притязаниях на Голанские высоты, причем не только на тот участок, который уже был под контролем Израиля, но и на демилитаризованную зону, которая до сих пор находится под контролем ООН», - добавил аналитик.

Ранее сирийская пресса сообщила о продвижении израильской армии в провинции Дамаск. ЦАХАЛ взяли под контроль населенный пункт Хинех в 50 километрах от столицы.

Турция Израиль Сирия Ближний Восток Захват власти в Сирии

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