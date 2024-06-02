«Я с этим соглашусь». Трамп подготовился к тюрьме

«Я с этим соглашусь», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о вариантах приговора судьи.

Трамп допустил возможность подобного исхода. Он отметил, что суд над ним может создать напряжение в обществе. Это приведет к переломному моменту для американцев.

Судебный процесс над Трампом состоится в Нью-Йорке 11 июля, в этот день экс-президенту США вынесут приговор.

Присяжные признали Трампа виновным в подделке документов , по которым он якобы хотел скрыть выплаты за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Однако политик настаивает на своей невиновности и называет вердикт «позорным».