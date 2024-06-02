02 июня 2024, 18:38

«Я с этим соглашусь». Трамп подготовился к тюрьме

РИА «Новости»
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Экс-глава Соединенных Штатов и кандидат в президенты Дональд Трамп примет любое решение суда по делу о фальсификации деловых документов. В беседе с Fox News он заявил, что готов отсидеть в тюрьме.

«Я с этим соглашусь», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о вариантах приговора судьи.

Трамп допустил возможность подобного исхода. Он отметил, что суд над ним может создать напряжение в обществе. Это приведет к переломному моменту для американцев.

Судебный процесс над Трампом состоится в Нью-Йорке 11 июля, в этот день экс-президенту США вынесут приговор.

Присяжные признали Трампа виновным в подделке документов , по которым он якобы хотел скрыть выплаты за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Однако политик настаивает на своей невиновности и называет вердикт «позорным».

США Суд Дональд Трамп
02 июня 2024, 18:59
Мальдивы запретят въезжать в страну по израильским паспортам
Unsplash
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Власти Мальдив запретят израильтянам въезжать в страну. Такое решение правительство приняло на фоне возмущения из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом сообщила газета Sun.

Министр внутренних дел Али Ихусан заявил, что правительство внесет необходимые поправки в законодательство, чтобы ограничить въезд по израильским паспортам.

Для ускорения процесса кабмин организовал специальный комитет. В эту структуру вошли генпрокурор, министры экономики, туризма, внутренних дел и глава МИД. Правительство также назначило спецпосланника президента, который будет проводить сбор средств для палестинцев и вести переговоры с другими мусульманскими государствами с целью урегулирования конфликта в анклаве.

Ранее американский сенатор Берни Сандерс назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху военным преступником из-за операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, политику нельзя давать возможность выступать перед конгрессом.

Израиль Паспорта Туризм Конфликт Израиля и Палестины
02 июня 2024, 17:50
«Так вкусно». Путин восхитился узбекскими фруктами
Unsplash
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Президент Владимир Путин высоко оценил фрукты из Узбекистана и поблагодарил главу Минсельхоза Иброхима Абдурахмонова за угощение. Запись с главой государства показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Путин перед переговорами с президентом Шавкатом Мирзиеевым встретился в Ташкенте с узбекским министром.

«Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», - признался российский лидер.

В ответ министр рассказал о стремлении государства продолжить расширять свой рынок в России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился подробностями встречи Путина и лидера Узбекистана. Президенты до поздней ночи беседовали в доме Мирзиеева, а утром продолжили разговор за завтраком. По словам Пескова, повестка переговоров была обширной.

Кремль Россия Переговоры Владимир Путин Узбекистан Москва
02 июня 2024, 17:06
Нового президента выбрали в Исландии
Unsplash
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Бизнесвумен Халлу Тамасдоттир избрали президентом Исландии. Об этом информировала телерадиокомпания RUV.

За нее отдали 34,3% голосов. На втором месте оказалась экс-премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с 25,2%. Соперница поздравила 55-летнюю предпринимательницу с победой и выразила уверенность в том, что та будет хорошим лидером страны.

Явка на выборах превысила 75%. Всего кандидатов было 12. В голосовании участвовали 267 тысяч жителей (всего в Исландии живут около 380 тысяч).

Халла Тамасдоттир стала второй женщиной-президентом Исландии после Вигдис Финнбогадоттир, занимавшей этот пост в течение 16 лет с 1980 года.

Лидер Исландии имеет право налагать вето на законопроекты и в ряде случаев созывать референдумы, но в целом его роль скорее символическая, отметил « Интерфакс ».

В 2023 году наблюдатели из Исландии присутствовали на выборах в России.

Выборы
02 июня 2024, 16:32
Иран выразил протест послу Китая
Unsplash
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Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Китая Цун Пейу. Дипломату выразили протест в связи с позицией КНР о принадлежности отдельных островов в Персидском заливе, сообщило агентство Tasnim.

Иранская сторона назвала уважение суверенитета и территориальной целостности других государств основополагающим принципом международных отношений.

Исламскую республику не устроили заявления по итогам совместного заседания КНР и ОАЭ с признанием островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса территорией эмиратов. Иран утверждает, что эти территории исторически были его частью.

«Правительство Исламской Республики Иран считает любые претензии, сделанные любой стороной в этом отношении, отвергнутыми и неприемлемыми», - заявили в МИД страны.

Иран ожидает, что правительство Китая изменит свою позицию по этому вопросу. Посол обещал передать протест.

В Китае в свою очередь остро стоит тайваньский вопрос. КНР не признает суверенитета острова, считая его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Республика ранее предупредила о готовности силовым путем пресечь отделение Тайваня.

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