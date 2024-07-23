23 июля 2024, 17:00

«Я потерял сына». Маск жестко высказался о «вокизме» и блокаторах полового созревания

Global Look Press
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Блокаторы полового созревания по сути являются препаратами для стерилизации. Об этом в интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire рассказал основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

Он напомнил, что его сын принимал блокаторы полового созревания, после чего сменил пол. Миллиардер отметил, что его заставили подписать документы за сына и пригрозили, что ребенок может покончить с собой.

Маск раскритиковал идеологию «вокизма», которую навязывают представители ЛГБТ * , и назвал ее злом.

«Я потерял сына. <…> Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом вокизма», - подчеркнул бизнесмен.

Как напомнил RT , сын Маска в возрасте 18 лет сменил имя на женское и перестал общаться с отцом.

Ранее предприниматель решил перенести офис компании SpaceX из Калифорнии в Техас. На этот шаг Маск пошел из-за того, что губернатор штата Гэвин Ньюсон подписал постановление о поощрении школ, где защищаются права представителей ЛГБТ*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

США ЛГБТ Илон Маск
23 июля 2024, 15:39
Россия расширила санкционный список против Великобритании
Unsplash
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МИД России ввел санкции против 15 представителей военно-промышленного комплекса, экспертов и журналистов из Великобритании. Их список министерство привело в официальном заявлении.

Согласно перечню, в Россию запретили въезд пятерым высокопоставленным представителям компании AMS Integrated Solutions Limited и шести - Pearson Engineering Limited. В список попал и бывший министр обороны Великобритании Джон Хаттон, ныне занимающий должность в совете директоров второй компании.

Кроме них в стоп-листе оказались основатель компании Paradigm Security Solutions Limited Роберт Паксман, член совета директоров BAE Systems PLC Ангус Кокберн, обозреватель The Daily Telegraph Томас Шарп и сотрудник «Международного института стратегических исследований» Найджел Гулд-Дэвис.

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что все попытки британских русофобов создать условия для „стратегического поражения“ и международной изоляции России по определению обречены на провал», - предупредили в МИД.

Ранее внешнеполитическое ведомство расширило стоп-лист против граждан Канады на 99 имен.

Великобритания Санкции Россия МИД РФ
23 июля 2024, 15:34
«Попытка переиграть». Демократы надавили на Байдена, чтобы он покинул пост президента
Global Look Press
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Президент США Джо Байден встал перед важным выбором: продолжить руководить страной или досрочно сложить полномочия. О том, покинет ли он Белый дом до выборов, ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказала политолог Евгения Войко.

Она подтвердила, что в сложившейся ситуации Байден действительно может уйти с поста президента.

«Его основные сторонники - те, кто его поддержал в 2020 году, - от него отвернулись. Давят на него довольно активно с тем, чтобы [он] все-таки покинул свой президентский пост», - указала Войко.

Собеседница 360.ru также напомнила о недавнем покушении на экс-лидера США Дональда Трампа, после которого рейтинг главы государства пошатнулся еще больше.

«На фоне покушения Трамп очень поднялся электорально. Согласно опросам, он продолжает лидировать. У него есть медийный козырь, которым он может довольно активно пользоваться», - объяснила Евгения Войко.

Она добавила, что уход Байдена с поста президента может стать для демократов «попыткой переиграть республиканцев».

Ранее американист Владимир Можегов предположил, что в США может произойти «мягкий госпереворот». По его мнению, демократы запаниковали из-за возможного переизбрания Трампа.

США Выборы президента США Джо Байден
23 июля 2024, 15:23
Аккаунт бывшей российской спортсменки Куличенко нашли на OnlyFans
Global Look Press
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Фотографии легкоатлетки, бывшей гражданки России Елены Куличенко обнаружили на платформе OnlyFans. Об этом сообщило греческое издание eReportaz.

Для своих фанатов девушка выкладывала обнаженные снимки и видео. Олимпийский комитет Кипра поставили в известность. В организации попросили спортсменку удалить аккаунт, но та отказалась. Девушка является знаменосцем сборной Кипра на Олимпийских играх-2024.

«Возникает огромный моральный вопрос о том, кто будет держать флаг Кипра. Это также показывает небрежность, с которой действовал Олимпийский комитет Кипра, поскольку он должен был сначала провести тщательное расследование биографии и личности каждого спортсмена», - написали авторы материала.

Адвокаты Куличенко уверяют, что на фото и видео не она, а снимки якобы создал искусственный интеллект. Но сама спортсменка в полицию не обращалась и аккаунт удалять не стала.

Мастер спорта по легкой атлетике Куличенко заявила о планах сменить свое спортивное гражданство в 2021 году. Тогда она призналась, что планирует выступать за Кипр.

Фото Спортсмены Фанаты Адвокаты Кипр Искусственный интеллект Видео Россия Полиция
23 июля 2024, 14:25
Выжившее божество. Почему США грозит гражданская война в случае проигрыша Трампа
Unsplash
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Фальсификация и вбросы на грядущих выборах президента в США — вещь вполне реальная. Однако если победят демократы, республиканцы так просто это не оставят. Такое мнение в беседе с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым выразил директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

По его мнению, вбросы бюллетеней на осенних выборах президента США возможны. Сейчас демократы оказывают влияние на полицию, Секретные службы и обладают административным ресурсом. Однако пойдут ли на такие уловки демократы в нынешней ситуации, остается загадкой.

«Ситуация поменялась. В прошлый раз [кандидат в президенты США Дональд] Трамп проиграл только потому, что подумал, что в политике такие же законы, как в бизнесе. Он отнесся к предвыборной кампании как к бизнес-кампании, поэтому проиграл. Политика и бизнес - разные вещи», - заметил Подлесный.

Политолог предположил, что если бы тогда Трамп «перетряхнул» руководство спецслужб и все силовые структуры, таких масштабных фальсификаций можно было избежать. В случае, если подобное повторится в нынешней ситуации, в США начнутся акты гражданского неповиновения , вплоть до гражданской войны, подчеркнул Подлесный.

«Потому что выживший после покушения Трамп почти обожествлен республиканцами. Они за свое божество будут идти до конца», - сказал он.

Если даже выборы пройдут честно, и кандидат от Демократической партии победит, вряд ли большая часть республиканцев примет это как данность. Они объявят, что у Трампа второй раз украли победу, и начнут массовые выступления в его поддержку. Однако как именно это будет выглядеть, пока неизвестно, добавил политолог.

США Дональд Трамп Бизнес Выборы президента США Выборы

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