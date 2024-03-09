09 марта 2024, 18:51

«Я не молодой парень». Байден удивил началом нового предвыборного ролика

РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден начал новый предвыборный ролик словами о своем возрасте. Видео опубликовали на YouTube-канале президента США.

Президент США прокомментировал озабоченность жителей его почтенным возрастом.

«Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чем дело: я понимаю, как сделать что-то для американского народа», - отметил Байден.

Джо Байден - старейший президент в истории Соединенных Штатов. Если он победит на выборах в 2024 году, на момент переизбрания ему будет 82 года.

Сотрудники администрации лидера США стали покидать посты в преддверии предстоящих выборов. Сейчас ситуация для главы государства развивается не лучшим образом, заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, речь идет в том числе о грядущей отставке заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.

США Видео Выборы президента США Джо Байден
09 марта 2024, 18:58
Американский миллиардер назвал способ предотвратить мировую войну
Медиасток.рф
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Восстановление отношений США с Россией поможет предотвратить мировую войну. Такое заявление сделал американский миллиардер Дэвид Сакс. Его слова привело издание Unherd.

Он подчеркнул, что стратегия США в украинском конфликте потерпела полный крах. В результате затягивания американцами боевых действий пострадала не только Украина - антироссийские санкции нанесли ущерб Европе, в то время как в самой России наблюдается рост экономики.

«Чтобы предотвратить третью мировую, он (Сакс - прим. ред.) призвал Соединенные Штаты договориться и запустить разрядку с Россией», - написали авторы материала.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

Ранее члены парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген ранее подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией. Парламентарии попросили правительство выбрать между предотвращением этой катастрофы и поддержкой Украины.

США Войны Россия
09 марта 2024, 18:20
Семейный бизнес в Германии оказался на грани краха
РИА «Новости»
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В Германии значительное число семейных предприятий оказались на грани банкротства из-за снижения господдержки и роста цен на электроэнергию. Об этом сообщило агентство Вloomberg.

Кризис затронул примерно три миллиона компаний, которые на сегодняшний день составляют основу экономики страны.

«Условия стали еще более сложными после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции остановить чрезмерное внебюджетное финансирование», - отметили авторы статьи.

Развитию бизнеса также мешают чрезмерная бюрократия и высокие затраты по обслуживанию кредитов и займов. Предприниматели вынуждены продавать свои фирмы.

Ранее в Германии прошла предупредительная забастовка персонала немецкой авиакомпании Lufthansa. Перевозчик в течение двух дней выполнил всего 10-20% от запланированных рейсов.

Германия Бизнес Экономика
09 марта 2024, 18:09
ЕК экстренно проверит консульства в Маниле и Гуанчжоу из-за визового скандала
Pxhere
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Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле после визового скандала. Как сообщила радиостанция RMF FM, учреждения посетит группа экспертов из стран Евросоюза.

Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле после визового скандала. Как сообщила радиостанция RMF FM , учреждения посетит группа экспертов из стран Евросоюза.

«В этом месяце Европейская комиссия проверит два польских консульства - в Китае и на Филиппинах. Эти проверки связаны с так называемым визовым скандалом», - указано в сообщении.

Цель - выяснить, как соблюдались правила Евросоюза, в том числе по оформлению шенгенских виз. Глава управления, отвечающего за Шенгенские границы, Хенрик Нильсен заявил, что проверять будут «не прошлое», а просмотр всей системы на соответствие Шенгенскому кодексу.

Генеральная прокуратура Польши объявила о расследовании уголовного дела, связанного с платной протекцией при ускорении процессов при выдаче виз. Заявления подавались примерно полтора года.

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне скандала с выдачей виз в Польше выступил за ужесточение мер на внешних границах Евросоюза. Немецкий политик заявил, что необходимо избежать нелегальной миграции. Он допустил, что придется усилить контроль на границах.

Германия Скандалы Визы Евросоюз Польша Китай
09 марта 2024, 17:49
Эстония захотела сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых зданиях
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Эстонское правительство рассматривает возможность сделать обязательным наличие бомбоубежищ в новых жилых домах и общественных зданиях. Об этом сообщил сайт государственного телерадиовещания ERR.

Согласно опыту Финляндии, укрытие увеличивает стоимость возведения жилья всего на 1-2%. Бомбоубежище станет обязательным для зданий, площадь которых превышает 1,2 тысячи квадратных метров.

Согласно плану, укрытия необходимо оснастить автономным освещением, отдельным водопроводом и канализацией, а также двумя выходами. При этом девелоперы считают, что строительство зданий станет значительно дороже.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в феврале оказался в киевском бомбоубежище. В тот момент в столице Украины включали сирены воздушной тревоги.

Строительство Евросоюз Эстония

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