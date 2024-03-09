«Я не молодой парень». Байден удивил началом нового предвыборного ролика

Президент США прокомментировал озабоченность жителей его почтенным возрастом.

«Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чем дело: я понимаю, как сделать что-то для американского народа», - отметил Байден.

Джо Байден - старейший президент в истории Соединенных Штатов. Если он победит на выборах в 2024 году, на момент переизбрания ему будет 82 года.

Сотрудники администрации лидера США стали покидать посты в преддверии предстоящих выборов. Сейчас ситуация для главы государства развивается не лучшим образом, заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, речь идет в том числе о грядущей отставке заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.