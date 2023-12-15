15 декабря 2023, 18:20

«Я не менял номер телефона». Макрон — о готовности к диалогу с Путиным

РИА «Новости»
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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава европейского государства отметил, что возобновит диалог с коллегой из России, если у того есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине.

«Я не менял номер телефона», - отметил Макрон.

Ранее российский лидер заявил о готовности дальнейшего взаимодействия с Францией. У России были добрые рабочие отношения с Макроном, но он их прекратил, объяснил Путин.

В августе президент Франции уже говорил о готовности вернуться к переговорам с Путиным, если они принесут какие-то результаты.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее также указал на необходимость продолжать обсуждение ситуации на Украине с Путиным. Немецкий политик подчеркнул, что для переговоров, которые приведут к окончанию конфликта, нужен решающий шаг от российской стороны.

Эммануэль Макрон Владимир Путин Украина Франция
15 декабря 2023, 19:11
Лидеры стран ЕС на саммите не пришли к общей позиции по палестино-израильскому конфликту
Unsplash
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Главы государств и правительств Евросоюза не договорились о единой позиции по конфликту между Израилем и Палестиной во время саммита ЕС в Брюсселе. Это следует из документа, подводящего итоги мероприятия, сообщило РИА «Новости».

Итоговое заявление саммита заняло 10 страниц, однако кризису в секторе Газа в нем уделили лишь одну строчку.

«Евросовет провел углубленный стратегический диалог по Ближнему Востоку», - указали авторы документа.

Перед стартом саммита глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что страны ЕС до сих пор не пришли к общей позиции по вопросу немедленного прекращения огня в секторе Газа. По словам Борреля, некоторые представители Евросоюза голосовали в ООН против такого решения. Глава евродипломатии добавил, что обязан представлять единую позицию стран ЕС по палестино-израильскому конфликту, которой пока нет.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа стал местом, непригодным для жизни. По словам комиссара, ситуация в анклаве непрерывно ухудшается.

Международные отношения Евросоюз Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
14 декабря 2023, 18:48
Зеленского заметили во Франкфурте-на-Майне
Unsplash
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Президент Украины посетил Германию с необъявленным визитом. Во Франкфурте-на-Майне перекрыли движение из-за его визита, сообщило РИА «Новости».

Из-за неожиданного приезда Зеленского полиция перекрыла часть дорог и усилила меры безопасности во всем регионе-метрополии Франкфурт-Рейн-Майне.

«По поводу сегодняшнего визита президента Украины в Гессен: в связи с усилением мер безопасности будут кратковременные перекрытия дорог», - отметили в пресс-службе силового ведомства

Германия Владимир Зеленский Украина
13 декабря 2023, 02:16
Резолюцию о расследовании по импичменту Байдену одобрили в США
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Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США поддержал резолюцию, которая предписывает дальнейшее расследование по делу об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом сообщило РИА «Новости».

Инициативу поддержали девять членов комитета из числа республиканцев, против выступили четыре законодателя от Демократической партии. Продолжить разбирательства в рамках расследования по импичменту Байдену поручили комитетам палаты представителей по надзору и подотчетности, по расходам и доходам, а также юридическому комитету.

Предполагается, что палата представителей проголосует по этой резолюции 13 декабря. Расследование началось в связи с подозрениями в причастности американского лидера к зарубежному бизнесу его сына Хантера Байдена.

Конгресс США начал подготовку к импичменту Байдену в конце ноября. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил об отсутствии достаточной доказательной базы, чтобы объявить президентуимпичмент.

США Джо Байден
13 декабря 2023, 01:20
ЦАХАЛ начал закачивать воду в туннели ХАМАС в секторе Газа
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Армия обороны Израиля начала закачивать морскую воду в комплекс туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

На затопление сооружений может уйти несколько недель. В ноябре ЦАХАЛ установил пять насосов, после чего добавил к ним еще два и провел некоторые испытания.

«Попытка затопить туннели водой из Средиземного моря <…> находится на ранней стадии», - сообщили журналисты.

Некоторые должностные лица из администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена выразили обеспокоенность тем, что использование морской воды окажется неэффективным и повлияет на запасы пресной воды в Газе.

Днем 12 декабря израильская армия заявила о ликвидации штаб-квартиры элитного подразделения «Нухба» палестинской группировки ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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