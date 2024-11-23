Трансляцию вели на сайте Белого дома.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», - заявил глава государства, приветствуя гостей ужина.

Американскому лидеру на днях исполнилось 82 года. Кроме того, он начинал свои выступления, представляясь еще и «мужем Джилл Байден».

В начале сентября Байден был с визитом в штате Висконсин. Во время своей речи о борьбе за открытие в стране производства компьютерных чипов он перепутал КНДР с Южной Кореей.

На летнем саммите НАТО президент США в ходе выступления перед союзниками обвинил российского лидера Владимира Путина, что он хочет уничтожить культуру Урана , но потом поправился, что имел в виду Украину.

Кроме того, во время одного из интервью Байден назвал себя чернокожей женщиной.