«Я их дою». Лукашенко рассказал, что делает по ночам

Глава государства заявил, что лучше и интересней работы, чем в сельском хозяйстве, не существует.

«Я это все прошел. <…> Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы, я их ночью дою», - сказал он.

По словам Лукашенко, президентство является «чепухой».

Ранее белорусский лидер заявил, что уровень в жизни в стране после обретения независимости никогда не был таким высоким. Президент Белоруссии отметил, что с середины 90-х годов доходы населения выросли в 10 раз. Он признался, что власти страны сделали все, чтобы не допустить разделения общества на бедных и богатых.