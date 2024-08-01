«Я иду за тобой!» Илон Маск обратился к Мадуро

Президент США Джо Байден давно не появлялся на публике. Интернет-пользователи заподозрили, что он мог умереть. Бизнесмен Илон Маск в соцсети X разделил их сомнения.

Миллиардер отреагировал на пост Натали Данелишен (Natalie F Danelishen), которую удивило, что политик исчез после выхода из предвыборной гонки.

«Байден жив? Я имею в виду, я знаю, что он выбыл из гонки, но он все еще президент. Где он?» - написала она.

Маск ответил на это эмодзи пожимающего плечами человека. Пост женщины набрал почти тысячу лайков и более 70 комментариев. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что жена президента Джилл Байден ездила на Олимпиаду в Париже без него, и предположили, что демократа намеренно спрятали до ноября.

После дебатов с республиканцем Дональдом Трампом и перенесенного COVID-19 Байден объявил, что не станет участвовать в выборах президента США. Он поддержал кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис.