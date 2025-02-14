14 февраля 2025, 03:02

«Я хочу, чтобы ты заткнулся». Сын Маска обратился к Трампу на пресс-конференции

РИА «Новости»
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Американский предприниматель Илон Макс вместе с четырехлетним сыном присутствовал на пресс-конференции, проходящей в Овальном кабинете Белого дома. Мальчик дважды успел обратиться к президенту США Дональду Трампу, сообщило издание Daily Mail.

Издание отметило, что сын Маска затмил всех на пресс-конференции и заставил пользователей ломать голову над тем, что именно он сказал американскому лидеру.

Пока бизнесмен выступал перед журналистами, мальчик корчил рожицы, ковырял в носу и перебивал отца. Также наследник Маска дважды что-то прошептал Трампу.

«Я хочу, чтобы ты заткнулся», - предположили пользователи.

Другие решили, что ребенок якобы затем сказал Трампу, что он не президент и ему нужно уйти из Белого дома.

Кроме того, на видео попали кадры, где наследник миллиардера ковырялся в носу и вытирал палец о стол Resolute, подаренный 19 президенту США Ратерфорду Хейсу королевой Викторией в 1880 году.

Ранее Маск появился с новой возлюбленной на мероприятии для спонсоров кампании Трампа, проведенном перед инаугурацией.

США Дети Белый дом в США Дональд Трамп Илон Маск
14 февраля 2025, 03:34
«Будут под российским флагом». Жириновский предсказывал встречу Путина и Трампа
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Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Москве. Свой прогноз политик озвучил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», напомнили на сайте партии.

«Здесь будет встреча. И они могут договориться. Это будет отличное достижение. Трамп не будет возражать, что вся Новороссия, Крым и Донбасс будут под российским флагом», - рассказывал Жириновский.

По словам политика, Трамп якобы завершит три конфликта и трижды станет лауреатом Нобелевской премии. Также лидер ЛДПР утверждал, что отношения России и США станут нормальными.

Жириновский предсказывал, что пять районов Украины войдут в НАТО. Он рассказывал, что семья Трампа будет находиться у власти до 2040 года, а сам Дональд войдет в историю как лучший президент США.

В одном из своих выступления лидер ЛДПР утверждал, что в 2025 году произойдет объединение русского мира в границах СССР.

Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Жириновский
14 февраля 2025, 02:41
«Мы были шокированы». Переехавшего в Россию американца поразили цены на продукты
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Американец Эрик Пичони поселился в Ярославле после переезда в Россию. Его очень удивили доступные цены в магазинах. Своими впечатлениями иностранец поделился в своем YouTube-канале.

«Мы были изрядно шокированы, когда все подсчитали», - заявил он.

По словам Пичони, теперь он покупает значительно больше свежих и более качественных продуктов, чем это было в США. Его семья может позволить себе намного больше.

«Мы не сидим на одном рисе и макаронах. Здесь мы можем позволить себе покупать более качественные продукты и мясо, а не только макароны и курицу», - добавил Эрик.

Также Пичони рассказал, что в российском городе он регулярно покупает шашлык из свинины или курицы. Члены его семьи часто заказывают еду на дом. Фастфуд и суши американец назвал «супердешевыми».

Еда США Семья Блогеры Россия Продукты
14 февраля 2025, 00:49
«Это был сюрприз». Винник дал первое интервью после возвращения в Россию
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Криптобизнесмен Александр Винник назвал сюрпризом свое возвращение из США в Россию. Он поделился эмоциями после приземления самолета в Москве с «Известиями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что США в рамках обмена на американца Марка Фогеля отпустят гражданина России.

«Я до сих пор не знал, что меня обменяют. Мне никто не сообщил. Это был сюрприз», - сказал он.

Винник признался, что во время нахождения в США скучал по родине. Все эти годы он не переставал верить, что его освободят. Сейчас россиянин планирует отправиться домой, где его ждет мать.

Также Александр Винник еще не может осознать, что уже находится на свободе. Он отметил, что его «встретило государство».

Освобожденный в рамках обмена соучредитель криптобиржи BTC-Е Александр Винник прибыл в Москву на лайнере ВВС США.

США Россия Москва
14 февраля 2025, 00:08
Трамп сделал громкое заявление о БРИКС
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Президент США Дональд Трамп заявил, что после угроз ввести пошлины БРИКС умер. Его выступление транслировала пресс-служба Белого дома.

«Я сказал им: если они хотят играть в игры с долларом, то я введу стопроцентные тарифы против них всех, и тогда они сказали, что мы умоляем вас этого не делать. БРИКС в общем-то умер», - сказал Трамп.

По словам американского президента, БРИКС создавали с «мутной и нехорошей» целью. Трамп пообещал вводить пошлины против «тех, кто плохо себя ведет».

Также глава Белого дома отметил, что в США не беспокоятся по поводу того, что на фоне введения пошлин в отношении БРИКС вероятность торговли других стран с Китаем станет выше.

Ранее Трамп подписал приказ о возобновлении действия максимальных мер давления на Иран. Позже Евросоюз пригрозил Соединенным Штатам жестким ответом в случае введения пошлин.

США Дональд Трамп БРИКС

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