«Я голосую против». Конгрессвуман Грин отвергла запрос Байдена о помощи Украине
Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что не будет поддерживать запрос лидера Штатов Джо Байдена о поддержке Украины и Израиля. Об этом она сообщила в соцсети X.
«Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран», - сказала политик.
Грин отметила, что ждет от Байдена действий по защите американской границы от мигрантов. По ее словам, глава США должен принять меры по их депортации. Вместо этого он делает очередные запросы о тратах на конфликты третьих стран.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что размер помощи США украинской стороне могут уменьшить из-за обострения палестино-израильского конфликта. Он отметил, что президент Штатов запросил у конгресса согласование бюджета на поддержку Израиля и киевского режима. Последнему выделят 61 миллиард долларов, израильской стороне достанется только 14,3 миллиарда. По его словам, сомнительно, что Украине достанется больше.