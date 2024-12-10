«Я его знаю давно». Лукашенко заявил, что Асад не был диктатором

«Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии поделился, что был близко знаком не только с покинувшим Сирию Башаром, но и с его отцом, предыдущим сирийским лидером Хафезом Асадом. Он назвал его выдающимся человеком.

Ранее Лукашенко назвал смену власти в Сирии уроком для Белоруссии. Он призвал беречь республику.

Падение режима Асада застало Соединенные Штаты врасплох. Политик покинул пост президента и вместе с семьей отправился в Россию, где Владимир Путин предоставил им политическое убежище.