10 декабря 2024, 20:37

«Я его знаю давно». Лукашенко заявил, что Асад не был диктатором

РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад не был диктатором и не совершал убийств. Об этом сообщило БелТА.

«Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал», - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии поделился, что был близко знаком не только с покинувшим Сирию Башаром, но и с его отцом, предыдущим сирийским лидером Хафезом Асадом. Он назвал его выдающимся человеком.

Ранее Лукашенко назвал смену власти в Сирии уроком для Белоруссии. Он призвал беречь республику.

Падение режима Асада застало Соединенные Штаты врасплох. Политик покинул пост президента и вместе с семьей отправился в Россию, где Владимир Путин предоставил им политическое убежище.

Белоруссия Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад
10 декабря 2024, 18:10
Уничтожение сирийского военно-морского флота сняли на видео
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Армия обороны Израиля уничтожила сирийский военно-морской флот, базировавшийся в Латакии. Кадры с последствиями ударов опубликовал телеканал Al Arabiya.

На кадрах можно увидеть тлеющие и горящие обломки. Источник The Wall Street Journal сообщил, что удары нанесли ракетами класса «море - море».

Ранее израильские военные заняли рубежи у населенного пункта Катана в 20 километрах от Дамаска и на горе Хермон возле Голанских высот. Таким образом, они впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны, объяснив это желанием обезопасить Израиль от сирийских вооруженных группировок.

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, контролируемые Израилем с 1967 года, останутся в составе страны навсегда.

Израиль Сирия Корабли Армия Захват власти в Сирии
10 декабря 2024, 17:25
Израиль ударил ракетами по военным кораблям Сирии
Global Look Press
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Армия Израиля ударила по военно-морским объектам Сирии. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник The Wall Street Journal.

«Израильские ракетные корабли ночью уничтожили военные суда, принадлежащие правительственным силам, которые имели ракеты класса „море - море“», - написали авторы материала.

ЦАХАЛ атаковал сирийские объекты в районе порта Латакия и залива Минет-эль-Бейда. Цель ударов - не допустить попадания оружия в руки повстанцев.

Утром 10 декабря СМИ сообщили захвате израильскими военными населенного пункта Хинех, расположенного в 50 километрах от столицы САР. ЦАХАЛ дошел до юга провинции Дамаск.

Израиль Ракеты Сирия Военные
10 декабря 2024, 17:23
«Я сюда ввез ядерные боеголовки». Лукашенко рассказал о белорусском ЯО
РИА «Новости»
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Белоруссия получила от России несколько десятков ядерных боеголовок. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его процитировало БелТа.

Так белорусский лидер прокомментировал сообщения о том, что информация о ввезенном в страну ЯО якобы является уткой.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: „А, это шутка, никто ничего не ввез“. Ввезли», - рассказал Лукашенко.

Он добавил, что оппоненты прозевали ввоз ядерного оружия в республику. Также глава государства пообещал мгновенно ответить недоброжелателям на любое пересечение границ страны.

Ранее Лукашенко сообщил планах России бесплатно поставить республике ракеты для комплекса «Орешник» во второй половине 2025 года.

По его словам, пусковую установку белорусская сторона сделает сама. Он подчеркнул, что новые российские снаряды нельзя сбить или перехватить.

Ядерное оружие Белоруссия Александр Лукашенко
10 декабря 2024, 16:59
Белоруссия запретила продажу барнаульской гречки
РИА «Новости»
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Белорусский государственный комитет по стандартизации запретил ввозить и продавать гречневую быстроразваривающуюся крупу, произведенную российской компанией «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Об этом сообщил сайт «Продукция и услуги Республики Беларусь».

По данным Госстандарта Белоруссии, содержание упаковки не соответствовало указанной на ней информации.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», - отметили в ведомстве.

Проверка продукта показала, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут, хотя норма составляет до 29 минут. Из-за недостоверной информации на упаковке гречку от «Вега-инжиниринг» отнесли к категории опасных продуктов.

Ранее и. о. премьера Абхазии Валерий Бганба объявил, что Россия ввела запрет на поставки мандаринов из республики. Россельхознадзор опроверг эти данные.

Еда Белоруссия Продукты

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