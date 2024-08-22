«Я чуть не ахнул». Клинтон публично высмеял Трампа на съезде демократов

Клинтон во время выступления на съезде Демпартии в Чикаго назвал республиканца «хорошим актером», которому необходимо отдать должное.

«Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении», - отметил он.

По словам экс-президента, Трамп говорил об этом с серьезным лицом. Сам Клинтон предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех государств, которые выражают его в настоящее время. Публика рукоплескала и улюлюкала во время выступления политика.

Трамп ранее заявил, что Демократическая партия устроила первый в истории США госпереворот. В рамках предвыборной гонки сложилась уникальная ситуация , отметил политик.