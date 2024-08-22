22 августа 2024, 07:37

«Я чуть не ахнул». Клинтон публично высмеял Трампа на съезде демократов

Global Look Press
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Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон публично высмеял кандидата в американские лидеры Дональда Трампа за слова об уважении к США со стороны России и Северной Кореи. Слова политика привело РИА «Новости».

Клинтон во время выступления на съезде Демпартии в Чикаго назвал республиканца «хорошим актером», которому необходимо отдать должное.

«Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении», - отметил он.

По словам экс-президента, Трамп говорил об этом с серьезным лицом. Сам Клинтон предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех государств, которые выражают его в настоящее время. Публика рукоплескала и улюлюкала во время выступления политика.

Трамп ранее заявил, что Демократическая партия устроила первый в истории США госпереворот. В рамках предвыборной гонки сложилась уникальная ситуация , отметил политик.

США Северная Корея Дональд Трамп Демократическая партия США
22 августа 2024, 07:33
Обыски против сотрудничающих с российскими СМИ проведут в США
Unsplash
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Власти США готовят глобальное расследование против американцев, которые сотрудничают с российскими СМИ. Об этом сообщила New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Власти США готовят глобальное расследование против американцев, которые сотрудничают с российскими СМИ. Об этом сообщила New York Times , ссылаясь на собственные источники.

По данным газеты, Соединенные Штаты готовят обыски и уголовные обвинения против своих же сограждан. Авторы материала уточнили, что это коснется американцев, сотрудничающих с российскими СМИ. Однако о каких именно СМИ идет речь, в публикации не сообщили.

Представители ФБР недавно провели обыски у бывшего американского разведчика Скотта Риттера. Они конфисковали его архив, в котором содержались доказательства обмана Белого дома о причинах начала конфликта в Ираке. При этом саму информацию рассекретили еще в 2000 году. А сотрудники ФБР забрали архив, якобы чтобы «снова изучить» его.

Также обыски провели в доме российского телеведущего Дмитрия Саймса. Он предположил, что на этот шаг ФБР могли подтолкнуть украинские власти.

США Белый дом в США ФБР
21 августа 2024, 15:55
Президент Киргизии убрал мусор за отдыхающими у реки
Unsplash
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Жителям и гостям Киргизии следует более чутко относиться к природе и не загрязнять ее. Об этом заявил киргизский президент Садыр Жапаров в Instagram*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

К тексту он прикрепил видеоролик. На кадрах видно, как Жапаров собирал мусор за путешественниками, которые отдыхали у реки в горах. Лидер Киргизии напомнил, что о природе необходимо заботиться ради будущего.

«Кто-то другой и половину нашей природы не очистит. Давайте не жить одним днем», - написал Жапаров.

Президент добавил, что туристам после отдыха на природе следует забирать мусор с собой и выкидывать его в специально отведенном месте.

Ранее проблемы с уборкой мусора зафиксировали в Риме. Из-за жаркой погоды и перебоев с вывозов отходов итальянскую столицу наводнили крысы, чайки, восточные шершни и змеи. В городском совете прокомментировали ситуацию и отметили, что мусора стало гораздо меньше обычного.

Природа Киргизия Мусор Реки
21 августа 2024, 08:30
«Хезболла» атаковала ракетами территорию Израиля
Global Look Press
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Боевики радикальной шиитской организации «Хезболла» выпустили из Ливана ракеты в направлении севера Израиля. Об этом сообщил сайт Ynet News.

Ливанское движение атаковало территорию соседней страны не менее 135 ракетами. В ряде израильских населенных пунктов прозвучали сирены ракетной опасности.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что «Хезболла» выпустила порядка 30 снарядов в сторону кибуца Кабри. Часть ракет рухнула на открытой территории и не причинила никакого вреда инфраструктуре. В ответ израильские военные ударили по объектам «Хезболлы» В августе ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана командира батальона специального назначения «Радван» Али Джамаля Алдина. Военнослужащие нанесли ракетный удар по району Эбба, а также по инфраструктуре ливанской организации в районе Кфаркелы на юге страны.

В израильской армии отметили, что ликвидация высокопоставленного командира «Хезболлы» снизит возможности организации «по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана».

Израиль Ракеты Ливан
21 августа 2024, 03:17
Пропавшую российскую туристку начали искать в Турции
Freepik
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Россиянка Наталья Сомова пропала в провинции Мугла на юго-востоке Турции. Местный телеканал NTV сообщил, что команды спасателей AFAD уже начали поисковую операцию.

«Началась операция по поиску 48-летней Натальи Сомовой, которая была объявлена пропавшей без вести в районе Мармарис в Мугле», - сказано в сообщении.

Известно, что россиянка 17 августа вышла из отеля на прогулку и не вернулась. О пропаже Натальи заявили ее друзья. Спасатели начали искать туристку в районе туристической тропы Карья, где ее видели в последний раз. В поисках помогают полиция и жандармерия, а также поисково-спасательные собаки.

Ранее стало известно, что турецкие власти не намерены идти на уступки Западу в отношении российских туристов. Турция согласилась ввести ограничения на торговлю товарами, но не станет вводить ограничения для путешественников из России.

Спасатели Турция Туризм Собаки Полиция

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