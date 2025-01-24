«Я был очень близок». Трамп планировал заключить с Путиным соглашение по ядерному оружию

По словам республиканца, он вел работу над заключением соглашения по сокращению ядерному оружия с президентом России. По его словам, к сделке также планировалось привлечь Китай.

«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет в письменных показаниях сенату выразил беспокойство о значительном росте ядерного потенциала России.

Он также признал, что Россия достигла больших результатов в кибер- и информационном пространстве, имеет сильные амбиции в космосе и Арктике и значительные подводные возможности.