«Я бы дал ему знать». Трамп высказался о звонке Путину по поводу теракта

«Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», - подчеркнул Трамп При этом он не уточнил, был бы этот звонок связан с предупреждением о готовящемся нападении или с соболезнованиями после теракта.

Ранее Трамп заявил, что Америкой управляет не Байден, а его команда. Сам лидер государства смотрит на свое окружение «пустым взглядом и кивает». По словам политика, партнеры Байдена «злобные и умные люди».

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщило РИА «Новости» , об этом он заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюиту.