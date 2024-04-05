05 апреля 2024, 03:41

«Я бог, я убью». Аргентинец с мачете попытался напасть на президента страны Милея

Freepik
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Мужчина с мачете и дисками для «болгарки» предпринял попытку попасть в дом аргентинского правительства. В итоге его задержали. Об этом рассказала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в соцсети Х.

«Он приблизился к розовому дому (дом правительства - прим. ред) с мачете и другими острыми предметами, полицейская Янина Виоланте <…> остановила его», - заявила Буллрич.

По данным телеканала TN, нападение планировал 29-летний мужчина. Он хотел воспользоваться моментом и проникнуть в здание, пока ограждение оставалось открытым во время выхода одного из чиновников.

«Я бог, я убью президента», - заявил нападавший в ходе задержания.

При себе у мужчины были пять шлифовальных дисков для «болгарки» и 20-сантиметровое мачете.

Ранее подсудимый в США попытался убить судью во время заседания в Лас-Вегасе. Причиной своего поступка мужчина назвал «плохой день».

Аргентина Мужчины
05 апреля 2024, 03:45
«Я бы дал ему знать». Трамп высказался о звонке Путину по поводу теракта
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщило РИА «Новости», об этом он заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюиту.

«Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», - подчеркнул Трамп При этом он не уточнил, был бы этот звонок связан с предупреждением о готовящемся нападении или с соболезнованиями после теракта.

Ранее Трамп заявил, что Америкой управляет не Байден, а его команда. Сам лидер государства смотрит на свое окружение «пустым взглядом и кивает». По словам политика, партнеры Байдена «злобные и умные люди».

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому лидеру Владимиру Путину по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщило РИА «Новости» , об этом он заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюиту.

США Дональд Трамп Владимир Путин Теракт в «Крокусе»
05 апреля 2024, 03:37
Германия начала готовить бундесвер к войне
РИА «Новости»
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В Германии готовят крупномасштабную реформу вооруженных сил. Об этом сообщила  газета Financial Times со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Радикальные изменения коснутся всех структур бундесвера. Об этом глава военного ведомства заявил во время выступления в Берлине по случаю 75-летия НАТО.

Реорганизацию проведут в целях улучшения возможностей вооруженных сил и обеспечения их готовностьи к чрезвычайным ситуациям, в том числе к военным действиям.

Власти Германии решили модернизировать все имеющиеся на вооружении бундесвера крылатые ракеты Taurus, чтобы привести их в состояние боевой готовности. Сейчас в распоряжении немецкой армии имеется примерно 600 таких систем, однако точное количество засекречено.

Германия Ракеты Военные Войны НАТО Армия
05 апреля 2024, 02:12
Разряд прямо в факел. Молния феерично попала в Статую Свободы в Нью-Йорке
Freepik
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Сильный разряд молнии попал в Статую Свободы в Нью-Йорке. Очевидцы сфотографировали уникальный момент, сообщило РИА «Новости».

На фото очевидцев видно, как заряд молнии коснулся факела. Сложилось впечатление, что раскат идет прямо из руки медной статуи.

Ранее молния поразила два истребителя F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США. Воздушные судна базировались на Ивакуни в Японии. Пилоты во время удара не пострадали, однако серьезные повреждения получили сами самолеты. От правительства США потребовалось более двух миллионов долларов, чтобы починить технику.

Разряд молнии попал прямо в факел скульптуры. Сам объект не получил повреждений.

«Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена - четыре кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда», - рассказали в пресс-службе управления парков города.

Фото США
05 апреля 2024, 01:49
Американский архив опубликовал обещания генсека НАТО от 1992 года
РИА «Новости»
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Архив национальной безопасности США обнародовал стенограммы 1992 года разговоров Манфреда Вернера с Русланом Хасбулатовым, занимавших на тот момент посты генсека НАТО и председателя Верховного Совета РСФСР. Вернер заверял Москву, что у альянса нет планов вмешиваться во внутреннюю политику России и стран СНГ. Фрагмент стенограммы опубликовало РИА «Новости».

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств - членов СНГ», - говорил Вернер после распада СССР.

Диалог состоялся в феврале 1992 года во время визита генсека в Москву для обсуждения безопасности Европы и сотрудничества НАТО и России. Вернер заверил, что Североатлантический альянс заинтересован в выстраивании отношений с Россией, а также стабильности в стране, так как это отвечало бы интересам Европы и всего мира.

Сегодня НАТО полностью себя дискредитировал, считает российский политолог. Роспуск альянса станет лучшим подарком миру к юбилею блока.

США Отношения Европа Россия НАТО Москва

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