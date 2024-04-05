«Я бог, я убью». Аргентинец с мачете попытался напасть на президента страны Милея

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«Он приблизился к розовому дому (дом правительства - прим. ред) с мачете и другими острыми предметами, полицейская Янина Виоланте <…> остановила его», - заявила Буллрич.

По данным телеканала TN, нападение планировал 29-летний мужчина. Он хотел воспользоваться моментом и проникнуть в здание, пока ограждение оставалось открытым во время выхода одного из чиновников.

«Я бог, я убью президента», - заявил нападавший в ходе задержания.

При себе у мужчины были пять шлифовальных дисков для «болгарки» и 20-сантиметровое мачете.

Ранее подсудимый в США попытался убить судью во время заседания в Лас-Вегасе. Причиной своего поступка мужчина назвал «плохой день».