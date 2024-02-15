15 февраля 2024, 01:44

«Я бизнесмен, а не герой бондианы». Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии

РИА «Новости»
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Сын губернатора Красноярского края Артем Усс рассказал, что побег из-под домашнего ареста в Италии не был спланированной операцией и произошел внезапно для него самого. Об этом бизнесмен сообщил изданию РБК.

По словам Усса, он готовился защищать свои права в итальянском суде. Обвинения против себя он назвал политизированными и заверил, что его адвокаты оптимистично смотрели на это дело. Усс опроверг слухи, что он или его родственники оплачивали некие «услуги» по побегу» из-под домашнего ареста.

«В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России», - признался бизнесмен.

В декабре прошлого года итальянские карабинеры опубликовали видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста. Судя по кадрам, в квартиру бизнесмена зашел один из организаторов побега. Вышел мужчина в сопровождении арестованного, после чего они уехали на кортеже из четырех машин.

Артема Усса задержали в конце октября 2022 года в аэропорту Италии. Ордер на его арест выдали власти США по обвинению в незаконном экспорте военных технологий в Россию. В декабре 2022 года бизнесмена перевели из тюрьмы под домашний арест. 21 марта суд принял решение об экстрадиции Усса в США. На следующий день он скрылся из-под ареста и вернулся в Россию.

15 февраля 2024, 02:19
Опасное невежество. Интервью Путина напугало американцев
РИА «Новости»
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США настолько «опасно» плохо знакомы с Россией, как показало недавнее интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, что это подвергает Америку риску. Об этом написал в статье для журнала The American Conservative бывший советник заместителя министра финансов США Томас Дэнс.

«Смелое интервью Такера должно продемонстрировать американцам четкую реальность: мы, как нация, опасно незнакомы с Россией, и это невежество подвергает нашу собственную страну риску», - заявил он.

По его словам, США пора остановиться и задуматься, что американцы делают на Украине, как их участие служит национальным интересам страны, и какие реальные цели преследует. Помимо этого, американским политикам необходимо лучше понять российскую позицию, что потребует от них времени, усилий и самоотдачи.

Дэнс надеется, что президентские выборы в этом году позволят изменить существующее положение и новое руководство страны сможет найти диалог с Россией, которая «спустя 1100 лет никуда не денется».

Ранее Путин высказался о возможном аресте Карлсона, отметив, что журналист знал, на что шел, и сам сделал свой выбор.

США Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
15 февраля 2024, 00:49
Путин пожалел ударившегося головой Байдена
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с лидером США Джо Байденом, когда тот ударился головой при выходе из вертолета, обычным делом. Каждый сталкивался в своей жизни с подобным, отметил глава государства в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовали в Telegram-канале Кремля.

«Ну то, что он где-то, выходя из вертолета, ударялся там головой об этот вертолет. Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень тогда», - сказал он В этом же интервью Путин заявил, что не считает Байдена недееспособным. При этом президент не стал давать оценку, ведь он не является специалистом в этой области.

По его словам, Байден для России лучше, чем Дональд Трамп, поскольку он «более прогнозируемый и опытный политик». Путин добавил, что Россия готова работать с любым лидером США, которого выберет американский народ.

США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
15 февраля 2024, 00:15
США уличили Россию в желании ударить по спутникам ядерным оружием
Викимедиа
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Планы России по размещению ядерного оружия в космосе стали темой обсуждения на секретной встрече советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членами комитета по разведке американского конгресса. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал ABC.

По словам собеседников журналистов, представитель Белого дома на встрече с законодателями представил данные, которые получил от спецслужб, отвечающих за сбор данных в других странах. В качестве потенциальной цели для ядерного удара источники назвали американские спутники.

Работающие на Капитолийском холме репортеры уточнили, что члены палаты представителей подтвердили получение письма от главы комитета разведки Майка Тернера, в котором он сообщил о «дестабилизирующем военном потенциале другой страны», не назвав конкретного государства.

В своем послании политик подчеркнул, что эту информацию необходимо донести до всех членов конгресса.

Салливан отказался дать журналистам комментарии, но подчеркнул, что в ближайший четверг, 15 февраля, проведет брифинг вместе с лидерами фракций палаты представителей и сената.

Телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что Тернер связал потенциальную угрозу национальной безопасности с Россией. По словам собеседников, новая информация пришла в Вашингтон только накануне.

Разведка Ядерное оружие США Конгресс США Космические спутники Россия
14 февраля 2024, 23:25
«Это его выбор». Путин — о возможном аресте Такера Карлсона
Global Look Press
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После интервью с президентом России Владимиром Путиным стали звучать призывы о санкциях против Такера Карлсона. Американскому журналисту грозит чуть ли не арест. Российский лидер заметил, что журналист знал, на что шел, и сам сделал свой выбор.

Путин вспомнил о том, как поступили с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Его историю, заметил президент, практически забыли - такова особенность общественного сознания.

«Ассанжа, правда, обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов», - обратил внимание российский лидер в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он допустил, что у Карлсона могут возникнуть проблемы , и высказал сожаление по этому поводу.

«Наверное, все возможно в сегодняшней Америке. С точки зрения самого Карлсона, это было бы печально, я не завидую, но это его выбор. Он знал, на что шел», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что на ситуацию можно взглянуть и под другим углом: своими действиями либерально-демократическая диктатура , представленная в правящем классе США, в итоге выдала бы себя полностью.

«Это было бы неплохо. Они бы показали бы тогда свое истинное лицо», - заключил Путин.

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