«Я бизнесмен, а не герой бондианы». Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии

По словам Усса, он готовился защищать свои права в итальянском суде. Обвинения против себя он назвал политизированными и заверил, что его адвокаты оптимистично смотрели на это дело. Усс опроверг слухи, что он или его родственники оплачивали некие «услуги» по побегу» из-под домашнего ареста.

«В реальности все случилось абсолютно внезапно для меня, и, думаю, это была основная причина того, что я в России», - признался бизнесмен.

В декабре прошлого года итальянские карабинеры опубликовали видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста. Судя по кадрам, в квартиру бизнесмена зашел один из организаторов побега. Вышел мужчина в сопровождении арестованного, после чего они уехали на кортеже из четырех машин.

Артема Усса задержали в конце октября 2022 года в аэропорту Италии. Ордер на его арест выдали власти США по обвинению в незаконном экспорте военных технологий в Россию. В декабре 2022 года бизнесмена перевели из тюрьмы под домашний арест. 21 марта суд принял решение об экстрадиции Усса в США. На следующий день он скрылся из-под ареста и вернулся в Россию.