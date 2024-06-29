29 июня 2024, 07:53

Washington Post представила список кандидатов на замену Байдену

Global Look Press
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Демократическая партия «прятала голову в песок» во время предвыборной кампании и не замечала проблем с состоянием президента США Джо Байдена. Об этом сообщила газета Washington Post.

По мнению журналистов, на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом выступление главы государства получилось настолько невыразительным и бессвязным, что ребром встал вопрос об альтернативных кандидатах на выборы в ноябре. Издание опубликовало список 10 кандидатур для замены Байдена.

На первое место газета поместила вице-президента Камалу Харрис, а вторую строчку заняла губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Журналисты назвали ее «реальной альтернативой и почти идеальной на бумаге». В список также вошли министр транспорта Пит Буттиджич, губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом и сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

Завершили перечень имена трех политиков: жена экс-президента Мишель Обама, сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

Ранее дебаты Трампа и Байдена вызвали мировой резонанс. Оставшийся анонимным европейский дипломат заявил телеканалу CNN , что речь действующего президента США была слабой.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
29 июня 2024, 07:27
Стали известны имена двух лидеров голосования на выборах президента Ирана
Global Look Press
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Бывший министр здравоохранения, реформист Масуд Пезешкиян занял лидирующие позиции на досрочных президентских выборах в Иране. Об этом в эфире телеканала IRIB заявил представитель избирательного штаба республики Мохсен Эслами.

Он отметил, что Пезешкиян после подсчета 12 миллионов голосов опередил своего главного соперника - экс-секретаря Высшего совета безопасности, консерватора Саида Джалили. Представитель избирательного штаба подчеркнул, что за реформиста проголосовали пять миллионов граждан при обработке 32,2 тысячи бюллетеней из 58 тысяч избирательных участков. В то же время Джалили набрал 4,875 миллиона голосов.

Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой как минимум 50% избирателей. Если этого не произойдёт, 5 июля состоится второй тур.

Прием голосов на выборах в Иране уже завершили. Помимо Пезешкияна и Джалили, на должность главы государства претендовали еще два кандидата: спикер парламента Ирана, экс-мэр Тегерана, бывший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Багер Галибаф и бывший министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади.

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29 июня 2024, 05:48
«Разумный президент». Трамп объяснил, в каком случае Россия не будет врагом США
РИА «Новости»
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Россия, Китай и Северная Корея не будут враждовать с США, если у Штатов будет «разумный президент». Об этом заявил экс-глава Америки Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Вирджиния, его слова передало РИА «Новости».

«У нас есть внешние враги - Китай, Россия, Северная Корея. Однако, в действительности, они не будут врагами, если у вас есть разумный президент», - сказал Трамп.

Политик отметил, что когда он был лидером Штатов, то зарубежные коллеги уважали его. Америка «не имела никаких проблем» с этим. По мнению Трампа, худшие враги США находятся внутри государства, а не за его пределами.

Ранее телеканал CNN сообщил, что выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена на дебатах с Трампом повергло в шок зарубежных дипломатов. По данным журналистов, оно вызвало резонанс по всему миру.

США Дональд Трамп Россия Китай Выборы президента США Джо Байден
29 июня 2024, 05:40
«Трамп съел его». В США заявили, что мировые дипломаты в шоке от провала Байдена на дебатах
РИА «Новости»
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Зарубежные дипломаты в неприятном шоке от выступления американского лидера Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на неназванных сотрудников дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока.

Зарубежные дипломаты в неприятном шоке от выступления американского лидера Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN , сославшись на неназванных сотрудников дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока.

По данным журналистов, диалог Байдена с оппонентом вызвал мировой резонанс.

«Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа», - сообщил телеканал.

Как отметил один из европейских дипломатов, речь Байдена была плохой. Другой собеседник канала заявил, что ему было трудно воспринимать слова главы Штатов, несмотря на хороший уровень владения английским.

«[Экс-глава США] Трамп съел его заживо», - сказал дипломат из Азии.

Еще один источник телеканала заявил, что ошарашен от увиденного и не может «поверить своим глазам».

Люди не успели оправиться от дебатов, как Байден снова неприятно удивил их. Уже после дискуссии с Трампом его заметили в подвешенном состоянии на предвыборном митинге в Северной Каролине. Он стоял позади своей жены, которая старательно произносила речь. Президент раскрыл рот и бессмысленно глядел на публику. Глаза политика ничего не выражали.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
29 июня 2024, 04:24
На первом митинге после дебатов Байден потерялся и открыл рот, пока жена делала всю работу
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден выглядел очень отстраненным позади своей супруги Джилл во время митинга в Северной Каролине. Такое мнение выразил бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в соцсети X.

Митинг стал первым предвыборным мероприятием президента после его дебатов с экс-главой Штатов Дональдом Трампом.

«Джо стоит неловко и выглядит совершенно потерянным позади своей жены на предвыборном митинге в Роли, Северная Каролина, после своего провального выступления на дебатах», - написал Рагг.

Бизнесмен задал риторический вопрос у подписчиков: «Кто здесь настоящий президент?». Этим он намекнул, что жене политика приходится делать все за него. Также он прикрепил видео с мероприятия. На нем видно, как Джилл стоит за трибуной и скандирует речь. Сзади расположился Байден. Он приоткрыл рот и потерянными глазами смотрел на публику.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американский лидер решил участвовать во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. При этом американские эксперты и сами граждане США раскритиковали главу государства за провал на первом этапе.

США Выборы президента США Джо Байден

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