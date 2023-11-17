17 ноября 2023, 17:45

WADA заявило, что Россия не вправе проводить Игры дружбы

РИА «Новости»
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РФ не имеет права проводить Всемирные игры дружбы, потому что у Российского антидопингового агентства нет статуса соответствия. Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли. Его слова привело РИА «Новости».

Ниггли счел, что соревнования организуют «не в рамках мирового спорта».

«Организацией занимается президент федерации, лишенной признания МОК. <…> Кроме того, по кодексу страна, лишенная соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», - подчеркнул он.

Генеральный директор WADA призвал обратить внимание на это мероприятие и с точки зрения антидопинга. По его словам, антидопинговая система в России якобы «не соответствует кодексу».

Всемирное антидопинговое агентство не сможет следить за Играми дружбы и в нем не будет задействован Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике, констатировал Оливье Ниггли. Он уверен, что из-за этого атлеты «не будут обеспечены системой справедливости».

Ранее Международный олимпийский комитет предостерег национальные комитеты от участия в Играх дружбы. В Кремле же отметили, что у МОК « нет монополии » на спортивный мир.

WADA Россия
17 ноября 2023, 18:09
«Внутриэлитный конфликт». Чего на самом деле боится Зеленский, говоря о новом майдане
РИА «Новости»
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Украинский президент Владимир Зеленский заговорил о возможной дестабилизации ситуации в стране. Он начал убеждать иностранные агентства, что Россия якобы готовит операцию«Майдан-3» для переворота на Украине. Политолог Данила Гуреев рассказал «360», что на самом деле глава государства боится смены правящих элит.

Украинский президент Владимир Зеленский заговорил о возможной дестабилизации ситуации в стране. Он начал убеждать иностранные агентства, что Россия якобы готовит операцию «Майдан-3» для переворота на Украине. Политолог Данила Гуреев рассказал «360», что на самом деле глава государства боится смены правящих элит.

«Есть ли на территории Украины почва для государственного переворота? Да, в общем-то, есть. Есть ли на территории Украины почва для смены вектора государства и, скажем так, отхода от прозападного пути на путь пророссийский? Таких перспектив крайне мало, поэтому опасения Владимира Зеленского нацелены не на дестабилизацию ситуации внутри Украины, а на дестабилизацию ситуации внутри политических элит Украины. Это все-таки разные понятия», - порассуждал политолог.

Страхи Зеленского Сегодня есть определенные вызовы, в первую очередь перед командой Зеленского и перед президентом лично. Гуреев напомнил, что на территории Украины есть очень много людей, которые ведут себя диаметрально противоположно поведению Зеленского.

«Тот же самый [бывший внештатный советник офиса президента Украины] Алексей Арестович *, который до недавнего времени был определенным „Геббельсом“ своей страны, рупором пропаганды. И сегодня этот самый Арестович* выступает с позицией противоположной, буквально заявляет о своих желаниях вступить на пост кандидата в президенты Украины», - пояснил Гуреев.

Политолог также рассказал о главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном. Он напомнил, что военный сильно распиарен в СМИ. Его величают чуть ли не народным героем-освободителем и «Кутузовым, Наполеоном и Гитлером» в одном лице.

«На самом деле командир он довольно посредственный, да и как политик тоже. Но все равно у украинского населения это альтернатива Владимиру Зеленскому», - отметил Гуреев.

Российская выгода Собеседник «360» добавил, что западные власти тоже рассматривают вариант с прекращением поддержки Зеленского. Именно нынешнего президента, а не Украины. Поэтому угрозы, о которых говорит президент, стоят перед ним и его командой «Ни Запад не перестанет поддерживать Украину, ни украинское население резко не выйдет из забытья и не перейдет в более осмысленную пророссийскую оппозицию, которая выгодна самой Украине. <…> Эти вызовы, с которыми Зеленский может не справиться, могут перерасти не то чтобы в гражданскую войну, на территории самой Украины она идет с 2014 года, а во внутриэлитный конфликт», - заявил собеседник.

Он будет характеризоваться полной тотальной дестабилизацией украинского политического поля, заключил Гуреев. А это, по его словам, станет крайне выгодно России.

Власть президента Владимира Зеленского пошатнулась. Популярность начал стремительно набирать главком ВСУ Валерий Залужный. Если он «победит» в этом противостоянии, то может попытаться заморозить украинский конфликт.

* Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Владимир Зеленский Россия Запад Украина
17 ноября 2023, 17:47
«Перенервничал». Президент Австрии рассказал об укусе собаки Майи Санду
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Собака президента Молдавии Майи Санду укусила главу Австрии Александра Ван дер Беллена. Австрийский президент сообщил в соцсети X, что пес просто перенервничал.

«Я понимаю, почему его переполнили эмоции. Он перенервничал из-за того, что был окружен людьми», - сказал политик.

Президент признался, что очень любит собак. Поэтому он подарил питомцу Санду плюшевого медвежонка.

Пес Санду укусил президента Австрии во дворе здания администрации в Кишиневе. Беллен хотел погладить собаку, но животное укусило австрийского лидера за руку. Беллену пришлось некоторое время прикрывать укушенное место пластырем.

Ранее овчарку президента Джо Байдена Коммандера увезли из Белого дома. Любимый пес американского лидера с октября 2022 года по январь 2023 года 10 раз нападал на персонал администрации. Решающим стал 11-й случай , когда Коммандер снова укусил офицера.

Австрия Молдавия Собаки Животные
17 ноября 2023, 17:46
Песков раскритиковал стремление Финляндии к конфронтации с Россией
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Финляндия допустила большую ошибку, когда решила встать на путь конфронтации с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«[Можно] только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений», - отметил он.

Пресс-секретарь президента назвал взаимовыгодным и уважительным партнерство России и Финляндии. Он напомнил, что государство никогда не угрожало финской стороне и не давало никаких поводов для конфронтации.

«Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения это большая ошибка», - заключил Песков.

Ранее Финляндия приняла решение установить ограждения на четырех КПП на границе с Россией. Посольство РФ заявило, что страна ответит на действия финских властей. Россия ожидает детальных объяснений от руководства соседнего государства. По мнению представителей российского посольства , закрытие КПП разрывает связи между странами и может создать дополнительные проблемы в регионе.

Финляндия Дмитрий Песков Россия
17 ноября 2023, 17:43
Утка по кличке Морщинка в красных пинетках пробежала марафон в Нью-Йорке
Соцсети
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Утка Морщинка в третий раз поучаствовала вместе со своим хозяином в Нью-Йоркском марафоне. Птица смогла преодолеть всю дистанцию и получила медаль, сообщил журнал Runner’s World.

Видео со спортивной уткой разлетелось по соцсетям. Пользователи поддержали «марафонщицу» и восхитились ее упорством.

«Возможно, она финишировала не с лучшим временем, зато обеспечила лучшее время остальным участникам», - пошутил один из комментаторов.

На ноги птице надели специальные красные пинетки с перепонками, которые защитили ее от травм во время забега. На середине марафона Морщинке предложили подкрепиться пончиком, но она отказалась от лакомства и продолжила пробежку.

Впервые участником спортивных соревнований утка стала в 2021 году.

Ранее на Орудьевском водохранилище под Дмитровом прошли региональные соревнования подсадных уток. Они привлекали внимание других птиц с помощью крика. В соревнованиях победила утка из Старой Купавны - ее кряканье оказалось самым громким.

Утка Морщинка в третий раз поучаствовала вместе со своим хозяином в Нью-Йоркском марафоне. Птица смогла преодолеть всю дистанцию и получила медаль, сообщил журнал Runner’s World.

США Спортсмены Животные

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