WADA заявило, что Россия не вправе проводить Игры дружбы

«Внутриэлитный конфликт». Чего на самом деле боится Зеленский, говоря о новом майдане

Украинский президент Владимир Зеленский заговорил о возможной дестабилизации ситуации в стране. Он начал убеждать иностранные агентства, что Россия якобы готовит операцию«Майдан-3» для переворота на Украине. Политолог Данила Гуреев рассказал «360», что на самом деле глава государства боится смены правящих элит.

Украинский президент Владимир Зеленский заговорил о возможной дестабилизации ситуации в стране. Он начал убеждать иностранные агентства, что Россия якобы готовит операцию «Майдан-3» для переворота на Украине. Политолог Данила Гуреев рассказал «360», что на самом деле глава государства боится смены правящих элит.

«Есть ли на территории Украины почва для государственного переворота? Да, в общем-то, есть. Есть ли на территории Украины почва для смены вектора государства и, скажем так, отхода от прозападного пути на путь пророссийский? Таких перспектив крайне мало, поэтому опасения Владимира Зеленского нацелены не на дестабилизацию ситуации внутри Украины, а на дестабилизацию ситуации внутри политических элит Украины. Это все-таки разные понятия», - порассуждал политолог.

Страхи Зеленского Сегодня есть определенные вызовы, в первую очередь перед командой Зеленского и перед президентом лично. Гуреев напомнил, что на территории Украины есть очень много людей, которые ведут себя диаметрально противоположно поведению Зеленского.

«Тот же самый [бывший внештатный советник офиса президента Украины] Алексей Арестович *, который до недавнего времени был определенным „Геббельсом“ своей страны, рупором пропаганды. И сегодня этот самый Арестович* выступает с позицией противоположной, буквально заявляет о своих желаниях вступить на пост кандидата в президенты Украины», - пояснил Гуреев.

Политолог также рассказал о главнокомандующем Вооруженных сил Украины Валерии Залужном. Он напомнил, что военный сильно распиарен в СМИ. Его величают чуть ли не народным героем-освободителем и «Кутузовым, Наполеоном и Гитлером» в одном лице.

«На самом деле командир он довольно посредственный, да и как политик тоже. Но все равно у украинского населения это альтернатива Владимиру Зеленскому», - отметил Гуреев.

Российская выгода Собеседник «360» добавил, что западные власти тоже рассматривают вариант с прекращением поддержки Зеленского. Именно нынешнего президента, а не Украины. Поэтому угрозы, о которых говорит президент, стоят перед ним и его командой «Ни Запад не перестанет поддерживать Украину, ни украинское население резко не выйдет из забытья и не перейдет в более осмысленную пророссийскую оппозицию, которая выгодна самой Украине. <…> Эти вызовы, с которыми Зеленский может не справиться, могут перерасти не то чтобы в гражданскую войну, на территории самой Украины она идет с 2014 года, а во внутриэлитный конфликт», - заявил собеседник.

Он будет характеризоваться полной тотальной дестабилизацией украинского политического поля, заключил Гуреев. А это, по его словам, станет крайне выгодно России.

Власть президента Владимира Зеленского пошатнулась. Популярность начал стремительно набирать главком ВСУ Валерий Залужный. Если он «победит» в этом противостоянии, то может попытаться заморозить украинский конфликт.

* Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.