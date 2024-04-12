«Взял паузу». Как Иран ответит Израилю на удар по посольству в Сирии

В Израиле ожидают «удар возмездия» со стороны Ирана. Западные СМИ гадают, насколько сильным будет ответ иранской стороны на атаку ЦАХАЛ по посольству страны в Сирии. Власти США, нескольких Европейских стран и России призвали своих граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток , а тех, кто там уже находится, - соблюдать осторожность. Политический эксперт Евгения Войко объяснила ведущей «360» Екатерина Малашенко, что Иран пока не готов переходить к активным боевым действиям, поэтому, скорее всего, нанесет удар ограниченной силы.

По словам политолога, если бы Иран был готов нанести решительный ответный удар, он бы сделал это сразу же после атаки на дипмиссию. Но этого не произошло.

«Сейчас, дабы не эскалировать ситуацию, я думаю, Иран берет некую паузу для того, чтобы сверить часы и все-таки прозондировать почву относительно того, какова будет поддержка со стороны партнеров Ирана, причем не только региональных, но и внерегиональных тоже. России, например», - заявила Бойко.

Кроме того, Иран ведет переговоры со странами Запада. Например, с министром обороны Германии Анналеной Бербок.

«Велись переговоры, где как раз было сказано о том, что удар, если и будет нанесен, то ограниченной силы», - добавила Бойко.

Политолог предположила, что Иран в итоге придет к классической схеме - нанесет удар по Израилю через своих «прокси» - ливанскую группировку «Хезболла». Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как отреагирует Израиль, и будет ли он атаковать непосредственно Иран или тоже ограничится ответными ударами по Ливану.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что «Хезболла» выпустила около 40 ракет по территории Израиля.