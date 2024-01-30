30 января 2024, 23:47

Взрывы вновь услышали в Харькове на Украине

Unsplash
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В украинском городе Харькове снова прозвучали взрывы. Об этом сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Глава Харьковской области Олег Синегубов призвал горожан оставаться в укрытиях. Других подробностей он не приводил.

Днем 30 января мэр города Игорь Терехов напомнил жителям о соблюдении мер безопасности в связи с серией взрывов, которая прогремела в Харькове во второй раз. За несколько часов до новой детонации градоначальник сообщал о прозвучавшем в городе взрыве.

Власти Украины объявляли воздушную тревогу во всех областях. Командующий войсками в области генерал ВСУ Сергей Мельник предупредил о о прилете снаряда в Харьковском районе.

Взрывы Харьков
30 января 2024, 21:27
ЮАР указала на рост всемирного интереса к БРИКС
РИА «Новости»
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Страны глобального Севера «стучат в дверь» БРИКС с желанием сотрудничать. Об этом рассказал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал в ходе встречи шерп и су-шерп группы в рамках российского председательства. Его процитировал РБК.

«Большая часть развитых стран и стран глобального Севера так же тихонечко стучится в наши двери, они говорят, что хотят взаимодействовать с нами», - сказал он.

Суклал назвал это положительным сигналом, добавив, что работа БРИКС не направлена против Запада. Южноафриканский представитель обратил внимание на стремительный рост всемирного интереса к деятельности БРИКС. По его словам, просьба стать участниками группы поступила уже от 30 стран.

«Мы всегда говорили, что открыты для общения со всеми, кто верит в принцип равенства, инклюзивности и готов развиваться вместе как глобальное сообщество», - отметил Суклал.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что доля стран БРИКС за 2023 год выросла с 31 до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, тем самым превысив удельный вес G7.

G7 Запад БРИКС ВВП
30 января 2024, 20:57
«Спасет только чудо». США оказались в смертельной спирали из-за роста госдолга
Unsplash
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Из-за роста госдолга США могут попасть в смертельную долговую спираль. Спасет ситуацию только чудо. Об этом заявил экономист, трейдер и автор бестселлера «Черный лебедь» Насим Талеб в интервью Bloomberg.

«До тех пор, пока конгресс будет продолжать расширять лимит долга, потому что боится последствий правильных действий - такова структура политической системы, - в конечном итоге образуется долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти», - заявил эксперт.

Талеб предположил, что изменить негативную тенденцию в американской экономике может «что-то извне или какое-то чудо». Эксперт признался, что мрачно смотрит на всю политическую систему западного мира.

В январе госдолг США достиг рекордного размера в 34 триллиона долларов. Это более чем 120% от размера ВВП страны. Экономист Николай Кульбака выразил уверенность, что бесконечный рост американского государственного долга не приведет к краху долларовой экономики. По крайней мере, в 2024 году.

Долги США Доллары США Конгресс США Экономика Госдолг
30 января 2024, 20:48
Армия Израиля призналась в затоплении тоннелей ХАМАС в Газе
Pxhere
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Армия обороны Израиля затапливает водой подземную инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа, чтобы нейтрализовать террористические объекты. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Во время войны ЦАХАЛ внедрил новые возможности по нейтрализации подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа, закачивая большие объемы воды в тоннели. Эти действия проводят, чтобы противостоять подземным угрозам», - указали в ведомстве.

По данным ЦАХАЛ, военные используют систему насосов и труб, а также задействовали целый комплекс инженерных разработок. При затоплении террористической инфраструктуры тщательно изучают свойства почв и водных систем в каждом районе, чтобы не причинить ущерба грунтовым водам.

Армия обороны Израиля в декабре обнаружила самую большую систему тоннелей палестинского движения ХАМАС. Система подземных ходов располагалась в 400 метрах от пограничного пункта «Эрез» на границе Израиля с сектором Газа.

Израиль Газ Армия Конфликт Израиля и Палестины
30 января 2024, 20:27
Минимум 20 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Мексике
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Авария произошла недалеко от муниципалитета Элота на севере Мексики. В результате ДТП погибли 20 человек и 22 человека получили ранения, сообщило издание Diario de Mеxico.

По предварительным данным, трейлер врезался в двухэтажный пассажирский автобус недалеко от муниципалитета Элота. Оба транспортных средства сгорели полностью. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Уточняется, что все погибшие были местными жителями. Служба гражданской защиты еще не завершила подсчет жертв и пострадавших. На месте аварии продолжают работать правоохранители.

Мексика Трейлеры ДТП Автобусы

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