Другие подробности случившегося пока не раскрывали. Воздушную тревогу в этих районах тоже не объявляли.

Еще 2 ноября взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области Украины. Местные СМИ сообщили о работе противовоздушной обороны. Также журналисты заявили о летящих в сторону Николаевской области «Геранях». По данным онлайн-карты воздушных тревог, сирены гудели в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

За день до этого взрывы услышали жители Полтавской области. Также в этот день в половине украинских регионах объявили воздушную тревогу: Киевской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Черновицкой, Кировоградской, Хмельницкой и Николаевской областях.

Также 31 октября появились сообщения о взрывах в Кривом Роге и Днепропетровске. Очевидцы рассказали о приближении беспилотников к регионам.