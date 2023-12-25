Взрывы третий раз за ночь раздались в Одессе

По информации журналистов, эти взрывы стали уже третьим случаем с момента объявления воздушной тревоги в регионе. Всех жителей области попросили пройти в ближайшие укрытия.

Сирена работает в Одесской области уже почти три часа. Воздушную тревогу объявили около 22:26 в воскресенье, 24 декабря. Через семь минут был отбой, но потом системы оповещения населения снова заработали.

Журналисты со ссылкой на пресс-службу воздушных сил ВСУ сообщали о подлете нескольких групп ударных дронов, летящих в сторону Одессы и Черноморска со стороны моря.