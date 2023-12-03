Взрывы раздались в Снигиревке на Украине
Взрывы раздались в населенном пункте Снегиревка в Николаевской области на Украине. Об этом сообщили местные мониторинговые Telegram-каналы.
Он сообщил, что 2 и 3 декабря израильские военные проводили ликвидацию сил палестинского движения ХАМАС.
«И вчера утром мы начали тот же процесс в южной части сектора Газа», - подчеркнул Халеви.
Он добавил, что боевые действия будут идти с не меньшей мощью, чем на севере, а также с не меньшим результатом.
Ранее источник The New York Times сообщил, что следующая фаза палестино-израильского конфликта не окажется затяжной. ЦАХАЛ собирается организовать на территории сектора Газа операцию высокой интенсивности.
До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные возобновят боевые действия в палестинском анклаве в полную силу из-за нарушения соглашения о прекращении огня со стороны палестинского движения ХАМАС.
Согласно данным из буклетов, в течение последних недель РФ якобы направляет на границу с Эстонией иностранцев, у которых нет визы для въезда в Евросоюз. В погранслужбе предупредили, что эстонское правительство могут вынудить последовать примеру Финляндии, которая закрыла все КПП.
«Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, Вы будете должны воспользоваться другим пограничным пунктом», - написали в листовках.
Финские власти решили до 13 декабря закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия мигрантов и установили двойные заграждения. РФ предупредила, что такое решение обернется для Финляндии большими проблемами.
Ранее в соцсетях появился ролик из жилого дома в Самаре. На нем видно, как мужчина лежал на диване и курил. Это увидела зашедшая в подъезд женщина с маленьким ребенком. Она сделала замечание курильщику и попросила выйти с сигаретой на улицу. Сначала парень сделал вид, что послушался ее, но когда жительница зашла в лифт, то злоумышленник последовал за ней.
На втором видео - из лифта - разъяренный курильщик наносит удары женщине по лицу. Ребенок рядом с ней начал громко плакать, а потерпевшая звать на помощь. В итоге ей удалось вырваться от нападавшего и обратиться в правоохранительные органы.
«На место была вызвана полиция, мужчина задержан», - заявили в ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее полицейские задержали подозреваемых в нападении на жителя Ленинградской области. По неуточненным данным, потерпевшего избили резиновой дубинкой и распылили ему в лицо газовый баллончик.
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