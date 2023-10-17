Взрывы раздались в Одесской области
Серия взрывов раздалась в Одесской области. Интернет-издание «Украина.ру» в Telegram-канале сообищило о работе ПВО.
По словам Пратта, американский предприниматель пересказал детали беседы ему и сенатору Линдси Грэму во время поездки в президентском кортеже в декабре 2019 года. Трамп сообщил, что «сегодня бомбил Ирак», после чего ему позвонил президент ближневосточной страны Бархам Салих. Он сообщил президенту США, что тот только что сравнял его город с землей.
«Хорошо, что вы собираетесь с этим делать?» - ответил Трамп Салиху, со слов Пратта.
По данным NYT, австралийский миллиардер рассказал об этом разговоре прокурорам. Сенатор Грэм при этом сообщил изданию, что не помнит подробности той беседы.
Ранее Трамп выступил с жесткой критикой действующего президента США Джо Байдена. По словам бизнесмена, за время нахождения нынешнего американского лидера на посту Вашингтон стал самой опасной столицей в мире.
Министерство внутренних дел Газы объявило, что ЦАХАЛ атаковал крупнейший из восьми лагерей для беженцев в секторе Газа поздно вечером 22 октября. Люди прятались в жилом доме. Под завалами нашли 30 тел, большинство из них - женщины и дети. Ранения получили не менее 27 человек.
«Мы страдаем от острой нехватки лекарств и медицинского оборудования», - рассказал директор индонезийской больницы в северной части сектора Газа.
В городе Джебалия открыли еще три лагеря беженцев. Люди спрятались в школах Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ.
Пресс-секретарь организации Аднан Абу Хасна заявил, что в секторе Газа не осталось безопасных мест, так как удары наносили даже по школам ООН. Израиль призвал эвакуировать 1,1 миллиона мирных жителей на юг анклава.
По его данным, египетские власти выступили с инициативой в обмен на отказ от идеи перемещения гражданских лиц из Газы в пограничную зону в Северном Синае.
«Египетские официальные лица предложили возможность создания лагерей в палестинском городе Рафахе, в трех километрах внутри палестинских территорий», - сказал источник.
Египет планирует контролировать эти лагеря и оказывать срочную помощь беженцам из северной части Газы. Источник отметил, что одной из важных функций таких лагерей будет рассмотрение дел раненых и людей с хроническими заболеваниями, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Этих беженцев собираются переводить в специально созданные на египетской стороне полевые госпитали. При сложных случаях людей передадут в специализированные египетские больницы.
После обострения палестино-израильского конфликта свои дома покинули полтора миллиона жителей сектора Газа. Египет и Иордания отказались принимать беженцев на своих территориях.
«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.
Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.
Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.