Взрывы раздались в Харьковской области
Взрывы начались ночью в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Страна».
Утром 25 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области. Кроме того, распространили информацию о якобы вероятной угрозе использования баллистического оружия в Днепропетровской и Харьковской областях.
Ночью Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил о взрывах в Киеве и Киевской области. В регионах прозвучали сигналы воздушной тревоги. Также украинские издания опубликовали новости об угрозах взрывов в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Черкасской и Черниговской областях.