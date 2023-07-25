Взрывы раздались в Харьковской области

Кремль назвал условия для встречи президентов России и США

Чтобы встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась, нужно соблюсти определенные условия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Сворачивание отношений двух стран произошло по инициативе американцев. Лидер Соединенных Штатов должен в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную, заявил официальный представитель Кремля.

«И тогда будут вызревать условия для такой встречи», - добавил Песков.

Он подчеркнул, что общение президентов США и России может произойти при обоюдном желании. Путин неоднократно заявлял о готовности к любым контактам, заключил пресс-секретарь президента.

До этого Песков сообщил, что российско-американские отношения находятся на нуле. Однако в дальнейшем России и США придется возобновить диалог, так как от этих стран зависит мировая и стратегическая стабильность.