Взрывы раздались в двух областях Украины

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Сигналы воздушной тревоги включили в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. А в Черкасской области, как указывается, сработала система противовоздушной обороны.

Согласно данным официального ресурса по уведомлению населения, сирены воздушной тревоги включали во всех областях Украины. По данным местных СМИ, причиной предупреждения населения стал взлет сверхзвукового истребителя МиГ-31 с российского военного аэродрома.

Утром 29 сентября взрывы прогремели в Николаевской и Сумской областях Украины после того, как сработали сигналы воздушной тревоги.

До этого сообщалось о взрыве в Киеве , городские власти оповещение об опасности не включали. Где именно прогремел взрыв не уточнялось.

В ночь на четверг, 28 сентября, взрывы прозвучали в нескольких областях Украины. Они раздались в Николаевской и Одессой областях.