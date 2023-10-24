Взрывы раздались на военных базах США в Сирии

По сообщению телеканала, в понедельник, 23 октября, беспилотники нанесли удар по американской военной базе, расположенной у нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. На ее территории прогремели сильные взрывы. В этот же день была атакована база США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

Ответственность за нападения взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака». В организации также заявили, что ранее нанесли удар по базе США в пограничном городе Эт-Танф и лагерю беженцев Эр-Рукбан, где дислоцированы формирования сирийской вооруженной оппозиции.

В воскресенье, 22 октября, движение «Исламское сопротивление Ирака» атаковало военную базу США Айн-эль-Асад в провинции Анбар. По базе выпустили несколько ракет. Последствия удара пока неизвестны. В этот же день военный аэродром США в Ираке попытались атаковать беспилотниками.