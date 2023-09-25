Взрывы прозвучали в Одесской области

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«В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО. Будьте в укрытии», - сказано в материале.

Через три минуты сообщение повторилось, а затем еще несколько раз.

По данным официального канала оповещения населения, воздушная тревога работает во всех украинских регионах, в том числе в столице. Ранее сирены не работали в нескольких западных областях, но к 00:30 тревогу объявили и там.

Вечером 24 сентября серия взрывов также раздалась в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. В области объявили воздушную тревогу и порекомендовали жителям перейти в укрытия.